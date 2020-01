Marracash in concerto a Catania: unica data in Sicilia

Il rapper Marracash torna nella Terra natia per cantare i suoi successi: Catania tra le tappe dell'ultimo tour.

In molti saranno felici di sapere che Marracash, rapper molto conosciuto ed amato in Italia, ha scelto anche Catania come tappa del suo ultimo tour, “In Persona Tour”.

Il cantante, nato a Nicosia (Enna) è lieto di tornare nella sua Terra per cantare successi già consolidati e nuovi singoli inseriti nel suo ultimo album, intitolato “Persona” e già disco di platino. Marracash si esibirà al PalaCatania il prossimo 9 maggio, dalle ore 21:oo. I biglietti sono già disponibili su TicketOne.

Il tour tocca le principali città italiane, contando anche ben 4 date al Mediolanum Forum di Milano. Tantissimi sono stati i biglietti venduti per gli altri appuntamenti e non ci si può che aspettare altrettanta partecipazione per la data catanese, l’unica prevista in Sicilia.