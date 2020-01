Festa di Sant’Agata 2020: Giovanni Caccamo in concerto a piazza Duomo

Giovanni Caccamo fa tappa a Catania in occasione delle festività agatine: il cantautore siciliano si esibirà in Piazza Duomo.

La Festa di Sant’Agata, patrona del capoluogo etneo, è forse l’evento più atteso dai cittadini, e non solo. Le giornate di inizio febbraio, tuttavia, non sono mai costellate di sole celebrazioni religiose ma sono anche ricche di manifestazioni sportive ed eventi sociali e culturali. La musica, poi, non potrebbe mai mancare.

Tra i numerosi appuntamenti previsti dal programma delle festività agatine di questo 2020, spicca l’esibizione del cantante siciliano Giovanni Caccamo: quest’ultimo, infatti, canterà in piazza Duomo in occasione della caratteristica “Sira o’ Tri”.

Giorno 3 febbraio e dalle ore 19 l’artista allieterà il pubblico con una sua esibizione musicale, condividendo il palco con il tenore Frate Alessandro. Si ricorda che durante la stessa serata avrà luogo anche il tradizionale spettacolo pirotecnico con cui si omaggia la Santa e che è per i cittadini appuntamento imperdibile.

Con Catania Giovanni Caccamo, vincitore della categoria “Nuove proposte” alla 65° edizione del Festival di Sanremo e terzo classificato nella categoria “Big” del successivo anno, conclude il suo Eterno Tour, ricco in tappe nazionali ed internazionali.