Dalla breccia di Porta Pia ai 500 anni dalla morte di Raffaello: gli anniversari del 2020

Dalla storia, alla cultura, dallo sport alla politica: tutto quello che c'è da sapere sulle ricorrenze del nuovo anno tra nuovi eventi e anniversari da ricordare.

Anno bisestile

Il 2020 conterà 366 giorni, con l’aggiunta del 29 febbraio, come di consueto avviene ogni 4 anni. Inoltre, ci saranno due eclissi solari, una prevista per il 21 giugno (visibile anche dall’Europa) e la seconda per il 14 dicembre.

Storia

Uno degli eventi storici più antichi che sarà ricordato è l’anniversario dei 400 anni dalla partenza della Mayflower, la nave dei “Padri Pellegrini” salpata nell’aprile 1620 da Plymouth in Inghilterra verso l’America. Di seguito ricordiamo i 150 anni dalla sconfitta di Napoleone III a Sedan nella guerra franco-prussiana (1° settembre 1870) e, non molto tempo dopo la presa di Roma a Porta Pia, di cui si festeggia il centocinquantesimo anniversario (20 settembre 1870).

Altro evento di notevole importanza è il centesimo anniversario del “Natale di sangue” (24 dicembre 1920) che vide gli schieramenti italiani regolari e quelli comandati dal poeta Gabriele d’Annunzio,combattere tra loro a Fiume a causa della mancata obbedienza del letterato nell’abbandonare la città occupata. Nel 1970 – 50 anni fa – vi fu l’approvazione dello Statuto dei lavoratori, che segna una svolta democratica nelle fabbriche, nonché le prime elezioni nelle 15 regioni a Statuto ordinario e l’entrata in vigore della legge sul divorzio. Purtroppo gran parte degli anniversari riguarda il ricordo di atti terroristici, come quello avvenuto nella stazione di Bologna il 2 agosto 1980, che causò la morte di 85 persone; l’attentato di due donne islamiche kamikaze avvenuto a Mosca nel 2010, che aprirà la strada a quelli di Ankara e Tunisi nel 2015, nonché quello di Charlie Hebdo avvenuto in contemporanea con quello del Bataclan. Infine, vengono ricordati episodi di discriminazione razziale come la strage provocata da un ventunenne bianco all’interno della Emanuel African Methodist Episcopal Church, che causò la morte di 9 persone.

Cultura

Verranno festeggiati i 500 anni dalla morte del grande artista rinascimentale Raffaello. Inoltre, in vista del ritorno del tema storico negli esami di maturità 2020, voluto dall’ex ministro Fioramonti, è bene ricordare ricorrenze come i 150 anni dalla morte di Charles Dickens, nonché dalla nascita di Mahatma Ghandi così come di Lenin e, sul fronte letterario, i 30 anni dalla morte di Leonardo Sciascia, 50 dalla morte di Giuseppe Ungaretti e solo 10 da quella della poetessa milanese Alda Merini.

Musica

Nel 2020 ricorreranno i 250 anni dalla nascita dell’illustre compositore tedesco Ludwig Van Beethoven. Inoltre, tornando indietro al 1970, bisogna ricordare alcuni anniversari di grandi sconvolgimenti nel mondo della musica. Cinquanta anni fa, infatti, si sciolsero i Beatles e il 18 dicembre a Londra morì Jimi Hendrix.

Cinema

100 anni fa, nasceva Federico Fellini, regista di grandissimi capolavori, come “La strada”, “Le notti di Cabiria” e “La dolce vita”. Nacque nello stesso anno di un altro grande del cinema e della televisione italiana: Alberto Sordi.

Sport

Per quanto riguarda, invece, i prossimi appuntamenti sportivi, ricordiamo che il 12 giugno inizieranno gli Europei di calcio, che si disputeranno in diverse città del continente. Il 24 luglio invece prenderanno il via i Giochi Olimpici di Tokyo.

Politica

Nel nostro Paese si voterà il 26 gennaio per le Regionali in Emilia-Romagna e Calabria e poi in primavera in Campania, Liguria, Marche, Puglia, Toscana e Veneto. Per quanto riguarda la politica europea, il 31 gennaio verrà fatto il passo decisivo della Brexit con la definitiva uscita del Regno Unito dall’Ue. Quest’ultima, vedrà la prima presidenza della Croazia e la quarta della Germania. In novembre, infine, si terranno le elezioni presidenziali negli Stati Uniti il 3 novembre 2020.

Eventi internazionali

Tra i grandi eventi internazionali da non perdere ci sarà l’Expo Dubai, cinque anni dopo quella di Milano. La manifestazione inizierà il 20 ottobre e si concluderà il 10 aprile 2021. Ricordiamo, inoltre, il Festival Internazionale del cinema di Berlino che quest’anno festeggia il 70esimo anniversario.