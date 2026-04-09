Sabato alle 10:30 sarà inaugurato il Centro di Aggregazione Giovanile Play District Ragalna, situato all’interno del Centro Sportivo Csain “Toruccio Carone”. L’iniziativa rientra nel progetto “Spazi Civici di Comunità”, finanziato da Sport e Salute e promosso sul territorio dall’Asd Sport Insieme. L’intervento, che ha già concluso la sua prima annualità, si avvale di una partnership consolidata tra il Comune di Ragalna e lo Csain.

​All’evento interverranno, tra gli altri, il sindaco di Ragalna, Nino Caruso, il segretario regionale di Sport e Salute, Germana Vinci, il presidente nazionale dello Csain, Salvo Spinella, e il direttore del progetto “Spazi Civici di Comunità”, nonché consigliere nazionale, Giuseppe Lombardo.

​Un polo per la socialità e lo sport

​Il centro aggregativo nasce come uno spazio dedicato alla socializzazione dei giovani e alla promozione delle attività sportive. All’interno della struttura è possibile praticare tennis tavolo, calcio balilla e partecipare a giochi da tavolo e attività sociali di vario genere. L’offerta include inoltre laboratori creativi, estesi anche al Centro Diurno.

​Un progetto intergenerazionale

​Il raggio d’azione del progetto non si limita ai più giovani: la pratica sportiva è stata estesa a 150 anziani, impegnati in ginnastica dolce per il benessere psicofisico e balli di gruppo. Attualmente, il progetto conta anche la partecipazione di 200 giovani attivi nel calcio e nella cinofilia, oltre al coinvolgimento del gruppo delle mamme della squadra di calcio a 5 femminile.

​Il programma dell’inaugurazione

​La mattinata inaugurale sarà arricchita dall’appuntamento con “Csain in… gol”, un torneo dedicato alle categorie Under 7, 9 e 11, che si svolgerà contestualmente al taglio del nastro.