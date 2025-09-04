Bonus settembre 2025: Con l’arrivo di settembre si apre una fase importante per cittadini, famiglie e imprese. Le istituzioni hanno infatti previsto una serie di misure di supporto, raccolte sotto il tema Bonus settembre 2025, con l’obiettivo di favorire la mobilità sostenibile, l’efficienza energetica, il benessere psicologico e il sostegno alle famiglie con figli. Le agevolazioni non riguardano solo le fasce di reddito più basse, ma sono state pensate per accompagnare la società italiana in una transizione verso scelte più consapevoli e sostenibili.

Bonus auto elettriche 2025

Tra i Bonus settembre 2025 più rilevanti c’è quello per le auto elettriche, che punta a svecchiare il parco auto italiano e incentivare la transizione ecologica. Le famiglie con ISEE fino a 30.000 euro possono ricevere fino a 11.000 euro per l’acquisto di una nuova vettura elettrica, mentre chi ha un ISEE tra 30.000 e 40.000 euro può accedere a un contributo di 9.000 euro. Anche le microimprese beneficiano dell’incentivo, con contributi fino a 20.000 euro per veicoli commerciali elettrici. La misura sarà valida fino al 30 giugno 2026.

Bonus elettrodomestici

Un altro dei Bonus settembre 2025 è quello dedicato al risparmio energetico domestico. Le famiglie possono usufruire di uno sconto del 30% sul prezzo di elettrodomestici a basso consumo, con un massimo di 100 euro, che diventa 200 euro per i nuclei con ISEE fino a 25.000 euro. L’erogazione avverrà tramite la piattaforma PagoPA, rendendo la procedura semplice e digitale.

Bonus psicologo

Molto attesa anche la riapertura del Bonus Psicologo. Dal 15 settembre al 14 novembre 2025 sarà possibile presentare domanda online sul sito Inps. Il contributo può arrivare fino a 1.500 euro ed è destinato a tutti i cittadini con ISEE entro i 50.000 euro. I codici emessi saranno validi per 270 giorni e l’assegnazione seguirà criteri di priorità basati sul reddito.

Bonus per famiglie e figli

Il pacchetto Bonus settembre 2025 include anche agevolazioni specifiche per famiglie con bambini. Il Bonus Asili Nido è stato semplificato: basta una sola domanda valida fino ai tre anni del bambino, con obbligo di confermare annualmente la frequenza. Resta attiva anche la Carta Dedicata a Te, che garantisce un contributo automatico di 500 euro per famiglie con ISEE fino a 15.000 euro. Inoltre, il Bonus Sport prevede un sostegno fino a 300 euro per ciascun figlio tra i 6 e i 14 anni, con un massimo di due contributi per nucleo familiare.

Bonus Giorgetti per il posticipo pensionistico

Un’ulteriore novità del pacchetto Bonus settembre 2025 è l’incentivo per i lavoratori che scelgono di posticipare la pensione. Chi ha maturato i requisiti per Quota 103 o per la pensione anticipata ordinaria può decidere di restare al lavoro e ottenere in busta paga la quota dei contributi previdenziali che normalmente sarebbe destinata all’Inps. Un meccanismo che garantisce un netto più alto e l’esenzione fiscale, pur senza incrementare l’importo della futura pensione.