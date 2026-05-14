Conguaglio Irpef 2026: Nel mese di maggio si avvicina il periodo del conguaglio Irpef 2026, una fase fiscale fondamentale per i pensionati. In questo contesto l’INPS agisce come sostituto d’imposta, occupandosi sia delle eventuali trattenute in caso di debito Irpef, sia dell’erogazione dei rimborsi nel caso di credito fiscale.
Il risultato finale del calcolo viene riportato nel prospetto di liquidazione del modello 730/2026, che determina in modo ufficiale se il contribuente dovrà pagare una somma aggiuntiva oppure ricevere un rimborso direttamente sulla pensione.
Date del conguaglio Irpef 2026 per i pensionati
Per quanto riguarda le pensioni 2026 date e importi, le tempistiche del conguaglio dipendono dal momento in cui viene trasmessa la dichiarazione dei redditi. In generale, per i pensionati i tempi risultano più lunghi rispetto ai lavoratori dipendenti, per i quali l’adeguamento avviene già nella busta paga del mese successivo.
Nel caso dei pensionati, la prima finestra utile per il conguaglio Irpef 2026 è indicativamente agosto 2026, ma solo per chi presenta il modello 730 nelle prime scadenze disponibili. Per le dichiarazioni inviate successivamente, l’accredito o la trattenuta possono slittare anche di uno o due mesi, in base alla gestione INPS e alla lavorazione del prospetto di liquidazione.
Importi del conguaglio: quando arriva il rimborso
Gli importi del conguaglio Irpef 2026 variano in base alla situazione fiscale del pensionato. In presenza di un credito Irpef, l’INPS procede al rimborso direttamente sul cedolino della pensione, mentre in caso di debito fiscale viene effettuata una trattenuta, anche rateizzabile.
Situazioni come la presenza di più Certificazioni Uniche possono generare un conguaglio a debito, che viene recuperato dall’Agenzia delle Entrate tramite l’INPS. Al contrario, chi percepisce una sola pensione può beneficiare maggiormente di detrazioni e deduzioni, riducendo o azzerando l’Irpef dovuta.
È importante sottolineare che il rimborso non può mai superare l’imposta effettivamente versata: il recupero fiscale avviene sempre entro il limite della capienza Irpef.
Come stimare il conguaglio pensioni 2026
Per avere un’idea dell’importo relativo al conguaglio, è possibile utilizzare strumenti di calcolo del modello 730/2026. Questi permettono di ottenere una stima indicativa del rimborso o del debito Irpef.
Tuttavia, si tratta di valori previsionali e non definitivi, poiché il calcolo finale dipende dalla trasmissione ufficiale dei dati fiscali e dalla lavorazione dell’INPS.