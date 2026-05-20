Ancora un problema per l’Inps sul fronte delle certificazioni uniche. Questa volta l’errore riguarda circa 270mila pensionati, per i quali la casella relativa all’addizionale comunale risulta non compilata, pur trattandosi di una tassa effettivamente trattenuta mese per mese sull’assegno pensionistico. Una svista che ha generato disallineamenti nei documenti fiscali utilizzati anche per la dichiarazione precompilata.

Secondo quanto comunicato dall’Istituto, si tratterebbe di un errore informatico già in fase di correzione, con l’aggiornamento delle Cu trasmesse all’Agenzia delle Entrate. L’Inps assicura che solo una parte dei contribuenti avrebbe già consultato la versione errata del documento e che, nella maggior parte dei casi, le correzioni saranno recepite automaticamente nella precompilata.

Il nodo dei contribuenti deceduti e l’impatto sugli eredi

Tra le situazioni più delicate rientrano anche i casi dei pensionati deceduti, coinvolti nell’errore. In queste circostanze, infatti, eventuali rettifiche e adempimenti fiscali possono ricadere su vedove, vedovi o eredi chiamati a gestire la dichiarazione dei redditi del defunto. Un aspetto che rende il disguido non solo tecnico, ma anche potenzialmente complesso sul piano amministrativo e familiare.

L’Inps ha comunque precisato che gli importi mancanti sono generalmente di entità molto contenuta, spesso inferiori alla soglia di 12 euro, oltre la quale possono attivarsi richieste fiscali. L’Agenzia delle Entrate provvederà nei prossimi giorni ad aggiornare le dichiarazioni precompilate.

Correzioni in corso e avviso ai contribuenti

L’Istituto ha confermato di aver già aggiornato le Certificazioni uniche e di aver avviato la trasmissione dei dati corretti al Fisco. I contribuenti interessati saranno progressivamente informati, mentre verrà considerata valida esclusivamente l’ultima versione della Cu resa disponibile. L’Inps invita quindi a verificare attentamente la documentazione scaricata, soprattutto per chi ha già consultato o utilizzato la certificazione per la dichiarazione dei redditi.

L’Agenzia delle Entrate provvederà all’allineamento dei sistemi nei prossimi giorni. Non si tratta del primo episodio recente. Già nelle scorse settimane si erano registrati errori sulle certificazioni uniche relative a prestazioni come Naspi, cassa integrazione e altre indennità, con conseguenze su milioni di contribuenti. Anche in quel caso, l’origine del problema era legata a codici fiscali e aggiornamenti normativi non correttamente recepiti dai sistemi informatici.

Un problema che si ripete nei sistemi fiscali

Resta però il tema di fondo, che va oltre il singolo errore e riguarda la crescente complessità del sistema fiscale e previdenziale italiano, sempre più affidato a procedure automatizzate e a banche dati integrate. In questo contesto, anche una minima anomalia può generare effetti a catena su migliaia di posizioni, soprattutto quando coinvolge soggetti fragili come i pensionati o, nei casi più delicati, gli eredi di contribuenti deceduti.

Il ripetersi di queste criticità riapre quindi il dibattito sulla necessità di un rafforzamento strutturale dei controlli preventivi, ma anche su una maggiore chiarezza comunicativa verso i cittadini, che spesso si trovano a dover verificare e correggere informazioni fiscali già elaborate dai sistemi pubblici. Una serie di disallineamenti che evidenzia la complessità crescente della gestione fiscale digitale e la necessità di continui interventi di correzione. Tra piccoli importi, aggiornamenti tecnici e rettifiche in corso, il sistema si trova ancora una volta a rincorrere gli errori.