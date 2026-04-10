Bonus condizionatori 2026: Il bonus condizionatori 2026 è stato confermato dalla Legge di Bilancio, permettendo ai contribuenti di ottenere una detrazione fiscale fino al 50% per l’acquisto e l’installazione di impianti di climatizzazione. Si tratta di un’agevolazione molto richiesta, soprattutto con l’arrivo dei primi caldi, che spinge famiglie e consumatori a pianificare interventi per migliorare il comfort domestico.

Il bonus condizionatori è accessibile sia per chi sostituisce un impianto esistente con uno più efficiente, sia per chi installa un nuovo sistema, purché rispetti determinati requisiti energetici.

Aliquote e detrazioni previste

Anche nel 2026 il bonus condizionatori prevede due principali livelli di detrazione:

50% per l’abitazione principale

36% per seconde case

La detrazione viene ripartita in 10 quote annuali di pari importo nella dichiarazione dei redditi. Questo rende il bonus condizionatori una misura vantaggiosa ma da pianificare nel tempo.

Bonus condizionatori senza ristrutturazione

Uno degli aspetti più interessanti del bonus condizionatori è che può essere ottenuto anche senza lavori di ristrutturazione. L’installazione di un climatizzatore ad alta efficienza energetica (almeno classe A+) rientra infatti negli interventi di edilizia libera.

Inoltre, in alcuni casi, l’installazione consente di accedere anche al bonus mobili, permettendo di detrarre parte delle spese per arredare l’immobile.

Ecobonus e bonus ristrutturazioni

Il bonus condizionatori può essere richiesto attraverso diverse agevolazioni:

Ecobonus: per interventi che migliorano l’efficienza energetica

per interventi che migliorano l’efficienza energetica Bonus ristrutturazioni: anche senza ristrutturazione completa

anche senza ristrutturazione completa Bonus mobili: solo per l’acquisto, se collegato a lavori edilizi

Nel caso dell’Ecobonus, è necessario dimostrare un miglioramento energetico e inviare la comunicazione all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori.

Requisiti per ottenere il bonus condizionatori

Per accedere al bonus condizionatori 2026 è necessario rispettare alcuni requisiti fondamentali:

impianto ad alta efficienza energetica

immobile regolarmente accatastato

pagamenti tracciabili

documentazione completa delle spese

Il bonus può essere richiesto non solo dai proprietari, ma anche da affittuari, comodatari e familiari conviventi che sostengono le spese.

IVA agevolata e limiti di reddito

Oltre alla detrazione, è possibile beneficiare dell’IVA agevolata al 10% per lavori di manutenzione su immobili residenziali, purché l’acquisto sia effettuato tramite la ditta che esegue i lavori.

Attenzione però: per redditi superiori a 75.000 euro, sono previsti limiti alle detrazioni, che riducono l’importo massimo recuperabile.