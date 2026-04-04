Congedo paritario bocciato; perché dovremmo iniziare a preoccuparci?

Nel pieno della crisi demografica che attraversa l’Italia, la proposta di introdurre un congedo parentale paritario per entrambi i genitori si ferma alla Camera. Il progetto di legge, presentato unitariamente dalle opposizioni, è stato bocciato dopo il parere negativo della Commissione Bilancio, che ha evidenziato la mancanza di coperture finanziarie adeguate.

Il provvedimento puntava a riconoscere cinque mesi di congedo retribuito al 100% sia alle madri sia ai padri, con l’obiettivo di favorire una maggiore condivisione della cura dei figli e sostenere concretamente le famiglie. Una misura che, secondo i promotori, avrebbe potuto contribuire anche a contrastare il calo delle nascite, ormai considerato una delle emergenze strutturali del Paese.

Un Paese alle prese con il crollo delle nascite

Il dibattito sul congedo parentale arriva in un momento particolarmente delicato per l’Italia. Il Paese registra infatti uno dei tassi di natalità più bassi d’Europa, con appena 6,3 nati ogni mille abitanti nel 2025. Un dato che, secondo molti analisti, rischia di mettere in discussione nel lungo periodo la sostenibilità del sistema previdenziale e del welfare.

Nonostante il tema venga spesso evocato durante le campagne elettorali, le politiche concrete a sostegno della natalità faticano a trovare spazio stabile nell’agenda politica. Quando il tema emerge nel dibattito parlamentare, inoltre, finisce spesso per trasformarsi in terreno di scontro tra maggioranza e opposizione, più che in un confronto costruttivo sulle possibili soluzioni.

La proposta: cinque mesi per entrambi i genitori

Nel dettaglio, il disegno di legge prevedeva cinque mesi di congedo obbligatorio e non trasferibile per ciascun genitore, retribuiti integralmente. Il periodo sarebbe stato utilizzabile tra il mese precedente alla nascita e i 18 mesi successivi alla nascita del figlio.

Di questi cinque mesi, quattro sarebbero stati obbligatori e non cedibili all’altro genitore, mentre la parte restante avrebbe garantito una maggiore flessibilità nella gestione del tempo di cura.

L’obiettivo era quello di superare l’attuale sistema, che prevede cinque mesi di congedo di maternità generalmente retribuiti all’80% e solo dieci giorni di congedo obbligatorio per i padri. Una differenza che, secondo molti osservatori, continua a pesare sulla distribuzione dei carichi familiari e sulla partecipazione femminile al lavoro. L’obiettivo era quindi ridurre lo squilibrio tra madri e padri nella gestione dei primi mesi di vita dei figli, promuovendo una maggiore equità nella distribuzione dei compiti familiari.

Il nodo delle coperture economiche

A bloccare la proposta è stata soprattutto la questione dei costi. Secondo le stime della Ragioneria generale dello Stato, la misura avrebbe comportato una spesa iniziale di circa 3,7 miliardi di euro nel 2026, destinata a crescere progressivamente fino a superare i 4,5 miliardi annui nel giro di un decennio.

Per questo motivo la Commissione Bilancio ha espresso parere contrario, aprendo la strada alla bocciatura definitiva in Aula. Gli emendamenti soppressivi sono stati approvati con 137 voti favorevoli e 117 contrari, determinando lo stop definitivo al provvedimento.

Lo scontro politico

La decisione ha immediatamente riacceso lo scontro politico tra maggioranza e opposizioni. La segretaria del Partito Democratico Elly Schlein ha criticato la scelta della maggioranza, chiedendo spiegazioni al governo guidato dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni su una misura che, secondo l’opposizione, potrebbe contribuire a sostenere la natalità e ridurre le disuguaglianze nella gestione dei figli:

“La premier deve spiegare perché si oppone ad una riforma che potrebbe essere di grande sostegno alle famiglie, alle madri e ai padri, alla redistribuzione del carico di cura che sappiamo tutti grava maggiormente sproporzionatamente sulle spalle delle donne. Una legge che “potrebbe essere di aiuto alla crescita dei figli”.

Sulla stessa linea anche il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, che ha definito la bocciatura un segnale negativo in un Paese che registra uno dei tassi di natalità più bassi d’Europa;

“Continueremo a insistere, la battaglia non si ferma qui”, ha aggiunto. “Questo stop è grave perché creiamo una disparità nell’ambito familiare ma anche nel mondo del lavoro, perché gli uomini non entrano in campo e le donne restano a casa con i figli. È una cosa che riguarda lo sviluppo economico del Paese. C’è una discriminazione enorme tra le donne e gli uomini nel mondo del lavoro perché il lavoro delle donne costa di più a un’impresa. Speravamo che la maggioranza aprisse a un dialogo ma si sono incaponiti e non hanno voluto fare nulla”, ha commentato la presidente di Azione Elena Bonetti, che ha preso parte alla conferenza stampa alla Camera con tutti i leader delle opposizioni.

Le preoccupazioni degli esperti e delle professioni sanitarie

La bocciatura del provvedimento ha suscitato reazioni anche nel mondo sanitario e professionale. La Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica ha espresso delusione per quella che definisce un’occasione mancata nella lotta alla denatalità.

La presidente Silvia Vaccari ha sottolineato come il congedo paritario rappresenti uno strumento importante non solo per la tutela dei diritti dei genitori, ma anche per promuovere una maggiore equità di genere e sostenere le famiglie nei primi mesi di vita dei figli.

“Le condizioni di vita delle famiglie italiane richiedono risposte coraggiose e orientate all’equità, non rinunce tecniche, specialmente quando si tratta di politiche che possono accompagnare la genitorialità, sostenere la partecipazione femminile al lavoro e incentivare scelte di famiglia consapevoli”.

Secondo la federazione, garantire a entrambi i genitori tempi di cura equilibrati non è soltanto una questione sociale, ma anche un investimento sul futuro del Paese e sul benessere delle nuove generazioni, senza congedo paritario i padri restano spesso spettatori e la responsabilità familiare non viene condivisa.

Denatalità e politiche familiari

Il tema arriva infatti in un momento particolarmente delicato per l’Italia, che continua a registrare un forte calo delle nascite. Con uno dei tassi di natalità più bassi del continente, il dibattito su come sostenere le famiglie e rendere più compatibile la genitorialità con il lavoro resta al centro dell’agenda politica, per ogni mamma che corre tra lavoro, pannolini e notti in bianco, il sacrificio resta immenso.

Per molti osservatori, misure come il congedo parentale paritario potrebbero rappresentare uno strumento importante per promuovere una maggiore equità tra madri e padri e rendere meno difficile la scelta di avere figli. La bocciatura della proposta, però, dimostra ancora una volta quanto sia complesso trasformare il tema della natalità in politiche concrete. Un congedo paritario non è solo un diritto; è la possibilità di vivere i primi mesi di un figlio insieme, dare la possibilità ai papà di godersi quei momenti che non tornano più nella vita di un genitore, rendendo più semplice per le donne restare attive nella carriera senza sacrificare la maternità.