Voucher sport Regione Sicilia: La Regione Siciliana rilancia il sostegno allo sport giovanile con un importante aumento delle risorse dedicate ai voucher sport Regione Sicilia. Lo stanziamento passa infatti da 3 a 6 milioni di euro, con l’obiettivo di garantire a migliaia di minori la possibilità di praticare attività sportive anche in condizioni economiche difficili.

La misura, che è prevista per la stagione 2026-2027, è rivolta ai giovani tra i 6 e i 16 anni e consente la partecipazione continuativa alle attività sportive dal mese di settembre 2026 fino ad aprile 2027.

Obiettivo sociale: inclusione e crescita dei giovani

Il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani ha sottolineato come i voucher sport Regione Sicilia rappresentino un investimento su formazione, salute e inclusione sociale.

Secondo il governatore, l’iniziativa nasce per contrastare fragilità e abbandono giovanile, offrendo a circa 15 mila ragazzi la possibilità di accedere allo sport come percorso educativo e di crescita.

Voucher sport Regione Sicilia: Il ruolo dell’assessorato allo sport

L’assessore regionale allo Sport Elvira Amata ha evidenziato il valore sociale della misura, che mira a favorire socializzazione, benessere e prevenzione della devianza.

I voucher sport Regione Sicilia vengono così confermati come uno strumento sempre più centrale nelle politiche giovanili regionali, con l’obiettivo dichiarato di renderli nel tempo una misura strutturale.

Chi può richiedere i voucher sport

Possono accedere ai voucher sport Regione Sicilia:

minori residenti in Sicilia;

età tra 6 e 16 anni;

ISEE familiare non superiore a 12.000 euro;

iscrizione ad attività sportive presso ASD o SSD riconosciute CONI o CIP.

Voucher sport Regione Sicilia: Avviso per associazioni sportive e risorse aggiuntive

Nei prossimi giorni sarà pubblicato pertanto l’avviso rivolto alle associazioni e società sportive dilettantistiche per l’aggiornamento degli elenchi e la gestione delle richieste di finanziamento.

Previsto inoltre un incremento dei fondi destinati alle federazioni sportive che sarà pari al 3% del totale, per supportare le attività istruttorie e organizzative.