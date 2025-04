Bonus e agevolazioni 2025: Nel 2025, le famiglie con un ISEE basso possono beneficiare di diversi bonus e agevolazioni per affrontare spese quotidiane, educative e sanitarie. Alcuni di questi incentivi vengono erogati automaticamente, mentre altri richiedono una specifica domanda tramite INPS o Agenzia delle Entrate. Ecco i cinque principali aiuti previsti per il 2025 e come ottenerli.

Bonus e agevolazioni 2025, bonus nascite

Il Bonus Nascite 2025 è un contributo di 1.000 euro una tantum per i genitori di bambini nati o adottati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025.

Requisiti:

ISEE fino a 40.000 euro.

Essere cittadini italiani, comunitari o stranieri con permesso di soggiorno di lungo periodo.

La domanda deve essere presentata sul portale INPS con SPID, CIE o CNS. Il contributo viene erogato entro 60 giorni dalla richiesta.

Bonus asilo nido 2025

Il Bonus Asilo Nido rimborsa fino a 2.100 euro annui per le rette degli asili nido pubblici e privati riconosciuti dal MIUR.

Chi può richiederlo?

Famiglie con ISEE fino a 40.000 euro.

Bambini iscritti ad asili nido pubblici o privati.

Per ottenerlo, bisogna presentare la domanda sul sito INPS, allegando l’ISEE aggiornato e le ricevute di pagamento.

Bonus e agevolazioni 2025: carta dedicata a te

La Carta Dedicata a Te è una carta prepagata da 500 euro annui, utilizzabile per l’acquisto di beni di prima necessità, come cibo e farmaci.

Requisiti:

ISEE fino a 15.000 euro.

Nessun altro sussidio attivo (RDC, NASpI).

Questa agevolazione viene assegnata automaticamente dall’INPS, senza necessità di presentare domanda.

Bonus elettrodomestici 2025

Per promuovere l’efficienza energetica, il Bonus Elettrodomestici offre uno sconto fino al 30% sull’acquisto di elettrodomestici di classe A o superiore.

Come accedere al bonus?

ISEE inferiore a 25.000 euro per ottenere il massimo del rimborso.

ISEE superiore a 25.000 euro per uno sconto del 15%.

Acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2025.

La richiesta va presentata sul sito dell’Agenzia delle Entrate, caricando la fattura e lo scontrino parlante.

Bonus e agevolazioni 2025: fondo dote famiglia

Il Fondo Dote Famiglia sostiene le spese per attività educative, sportive e ricreative con contributi tra 300 e 800 euro.

Chi può beneficiarne?

Famiglie con ISEE inferiore a 15.000 euro.

Figli tra i 6 e i 18 anni iscritti a corsi sportivi, musicali o scolastici extra-curriculari.

Le domande devono essere presentate alla propria Regione o Comune, e il contributo viene erogato sotto forma di voucher.