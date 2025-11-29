Bonus elettrodomestici, un grande successo! erogati oltre 300mila voucher da 48 milioni di euro messo a disposizione dal ministero delle Imprese. Tra questi, la maggior parte (il 60%) ha potuto beneficiare dello sconto massimo di 200 euro, riservato ai nuclei familiari con Isee inferiore a 25mila euro. Di seguito i dati e le novità per il 2026.

Stefano Pasini, presidente di Applia, dichiara: “è andata a incentivare soprattutto le classi meno abbienti, evidenziando in maniera clamorosa la sua valenza sociale”. Secondo la testimonianza riportata dal Sole24Ore, sarebbero proprio queste famiglie con un isee basso a possedere i prodotti più obsoleti e quindi a maggior consumo energetico. Un’adesione così alta al bonus conferma, dunque, che il bisogno di sostituire gli elettrodomestici nelle case italiane sia molto più ampio delle risorse disponibili.

Le famiglie escluse e lo scorrimento

I 48 milioni di euro stanziati per il bonus elettrodomestici si sono esauriti in poche ore, lasciando fuori chi non è riuscito a completare la domanda in tempo. Tuttavia, non tutto è perduto. Solo dopo il 4 dicembre potrebbe aprirsi un margine, seppur limitato, per nuovi contributi, poiché in quella data la lista d’attesa potrebbe iniziare a scorrere, dando accesso alla misura anche a chi non ha fatto in tempo.

Numerosissime le richieste e proprio per questo Andrea Scozzoli, presidente di Aires, Associazione Italiana Retailer Elettrodomestici Specializzati dichiara: “siamo davanti a un vero plebiscito. La domanda si concentra soprattutto sugli elettrodomestici ad alta efficienza e continua a crescere minuto dopo minuto. A questo punto la conferma dell’incentivo nella legge di bilancio 2026 non è soltanto auspicabile: è ormai necessaria”.