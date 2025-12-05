Bonus elettrodomestici: novità a riguardo per l’erogazione dell’incetivo. A tal proposito il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha avviato lo scorrimento delle domande. A seguito delle migliaia di richieste pervenute durante il click day, si è deciso che i voucher già assegnati ma non utilizzati entro 15 giorni verranno ridistribuiti agli utenti in ordine cronologico. Questo permetterà di garantire una distribuzione più equa delle risorse e di dare l’opportunità a chi ne ha veramente bisogno. Di seguito tutte le informazioni a riguardo.

Bonus elettrodomestici, al via la lista d’attesa

Nello specifico, quando si parla di lista d’attesa per il bonus elettrodomestici, si fa riferimento al registro ufficiale in cui sono state inserite le domande dei cittadini che, pur avendo richiesto il contributo, non sono riuscite ad essere soddisfatte per mancanza di risorse disponibili. In pratica, chi ha presentato la domanda dal 18 novembre 2025, una volta raggiunto il limite iniziale di fondi, non è stato escluso dal bonus, ma è stato collocato in un elenco organizzato in ordine cronologico. Questo inserimento ha consentito di mantenere valida la richiesta, permettendo agli utenti di attendere eventuali nuove disponibilità di risorse. Quando le risorse diventano disponibili, infatti, il Ministero avvia lo scorrimento della lista, assegnando i voucher in base all’ordine cronologico delle domande.

Bonus elettrodomestici, come funziona la nuova erogazione

In altre parole si procede tramite meccanismo di riassegnazione dei voucher non utilizzati entro il termine di 15 giorni. I primi voucher sono stati emessi il 18 novembre 2025, e da quella data, a partire dal 3 dicembre, i contributi non spesi sono tornati disponibili e sono stati redistribuiti agli utenti collocati in lista d’attesa. Anche in questo caso le domande verranno gestite tramite la piattaforma iO in ordine cronologico, quindi chi ha presentato la richiesta prima ha la priorità nell’assegnazione dei voucher residui. E sempre tramite l’app iO avverrà la comunicazione di un eventuale assegnazione. Una volta ricevuto il voucher, l’utente potrà utilizzarlo per acquistare un elettrodomestico ad alta efficienza energetica tra quelli ammessi dal Decreto, con uno sconto diretto che copre fino al 30% del prezzo di acquisto, con un massimo di 100 euro. Per chi ha un ISEE inferiore a 25.000 euro, il limite sale a 200 euro, rendendo il bonus accessibile a una platea più ampia di cittadini.