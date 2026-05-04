Bonus ISEE basso: il 2026 si conferma un anno ricco di misure di sostegno per i nuclei familiari in difficoltà economica. Per accedere alla maggior parte di queste agevolazioni, il requisito fondamentale è il possesso di un’attestazione ISEE basso, generalmente con soglie che variano dagli 8.000 ai 25.000 euro.
In questa guida aggiornata, vediamo quali sono i principali bonus disponibili quest’anno e come richiederli per alleggerire il bilancio familiare.
Bonus ISEE basso: agevolazioni per la spesa e beni di prima necessità
Per contrastare l’aumento del costo della vita, sono attive diverse carte di pagamento e aiuti diretti:
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Carta Dedicata a te: confermata per il 2026, offre un contributo di 500 euro per le famiglie con ISEE entro i 15.000 euro. Serve per l’acquisto di beni alimentari e abbonamenti ai trasporti.
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Carta Acquisti: una social card ricaricabile con 40 euro mensili (accreditati ogni due mesi) per chi ha un ISEE inferiore a 8.230,81 euro. Per gli over 70, la soglia sale a 10.974,41 euro.
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Carta Risparmio Spesa: gestita dai Comuni, è rivolta ai nuclei con ISEE non superiore a 15.000 euro.
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Reddito Alimentare: una misura sperimentale che prevede la distribuzione di pacchi alimentari realizzati con prodotti invenduti per chi si trova in povertà assoluta.
Bonus ISEE basso: bollette e sconti sulle tasse
Il risparmio passa anche attraverso la riduzione delle utenze domestiche e dei tributi:
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Bonus Sociale Bollette: nel 2026 tornano i limiti ordinari. L’agevolazione per luce, gas e acqua spetta a chi ha un ISEE fino a 9.530 euro (o 20.000 euro per famiglie con almeno 4 figli).
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Bonus TARI: prevede una riduzione del 25% sulla tassa rifiuti per chi ha un ISEE entro i 9.530 euro (o 20.000 euro per famiglie numerose).
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Esenzione Canone RAI: riservata agli over 75 con un reddito inferiore a 8.000 euro.
Bonus ISEE basso: sostegno a famiglie, figli e salute
Particolare attenzione è rivolta ai nuclei con minori e alle persone con redditi minimi:
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Bonus Asilo Nido: un contributo fino a 3.000 euro all’anno per le rette del nido o l’assistenza domiciliare. L’importo viene modulato in base all’ISEE del nucleo.
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Dote Famiglia: confermata dalla Legge di Bilancio 2026, offre fino a 300 euro (per massimo 2 figli) per attività sportive e ricreative di minori tra i 6 e i 14 anni, con ISEE entro i 15.000 euro.
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Assegno Maternità Comuni: un aiuto per le neo-mamme prive di copertura previdenziale e con ISEE molto basso.
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Esenzione Ticket Sanitario: Disponibile per diverse categorie (disoccupati, anziani o bambini) con soglie di reddito e ISEE specifiche.
Supporto economico diretto: assegno sociale
Per chi si trova in condizioni di grave disagio economico, l’INPS eroga l’Assegno Sociale. Nel 2026 l’importo è pari a 546,23 euro per 13 mensilità. Il requisito principale è un reddito personale annuo non superiore a 6.947,33 euro (soglia raddoppiata per le coppie sposate).
Avere un bonus ISEE basso significa poter accedere a una rete di protezione fondamentale per garantire il benessere della propria famiglia in un periodo economico complesso.