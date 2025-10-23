Nuove regole ISEE 2026: Nel 2026 approderanno nuovi bonus e nuove regole per il calcolo dell’ISEE, grazie all’annuncio introdotto dalla nuova Legge di Bilancio.

La Legge di Bilancio 2026 apporta innovazioni per il calcolo dell’ISEE riguardo la riduzione del

valore attribuito alla prima casa, con ulteriori vantaggi per numerose famiglie che potrebbero

accedere a bonus più corposi; dall’assegno unico al bonus asilo nido, fino agli incentivi per

l’acquisto di auto elettriche.

Nuove regole ISEE 2026: assegno unico più ricco per le famiglie

L’assegno unico e universale per i figli viene erogata alle famiglie in base all’ISEE, pertanto varia

anche l’importo mensile:

le famiglie che non posseggono l’ISEE o superano i 45.800 euro hanno accesso ad un

assegno mensile pari a 57,50 euro le famiglie con ISEE compreso tra 30.000 e 40.000 euro, ottengono un assegno mensile di

circa 115 euro famiglie con ISEE compreso tra 20.000 e 30.000 euro possono ottenere un assegno mensile

da 180 euro le famiglie che possiedono un ISEE fino a 17.200 euro hanno diritto all’assegno massimo

pari a 199 euro mensili.

A partire dal 2026, la prima casa peserà meno nel calcolo dell’ISEE, portando vantaggi concreti alle

famiglie proprietarie di immobili. Grazie all’introduzione della nuova franchigia, il valore del

patrimonio rilevante potrà essere ridotto fino a un massimo di 7.800 euro, generando un risparmio compreso tra 300 e 600 euro sull’ISEE, a seconda della dimensione e composizione del nucleo familiare. Per molte famiglie che finora hanno usufruito dell’assegno minimo, questo alleggerimento potrebbe trasformarsi in un aumento fino a 150 euro per ogni figlio, sviluppando le opportunità di accesso ai vari sostegni economici.

Nuove regole ISEE 2026: Bonus asilo nido

Un ulteriore bonus riservato alle famiglie con figli di età inferiore ai 3 anni è il Bonus asilo nido, il

valore percepito dipende dall’ISEE:

per le famiglie con ISEE inferiore a 25.000, il contributo massimo è di 3.000 euro all’anno.

Per i nuclei famigliari con ISEE compresi tra 25.001 e 40.000, il valore è di 2.500 euro

all’anno.

Per le famiglie con ISEE superiori, l'importo massimo è di 1.500 euro all'anno.

L’aumento della franchigia sulla prima casa potrebbe far crescere il bonus asilo nido fino a 1.000

euro in più per le famiglie proprietarie di immobili che, grazie alla riduzione dell’ISEE, passeranno

dallo scaglione più elevato (oltre 40.001 euro) a quello intermedio (tra 25.001 e 40.000 euro).