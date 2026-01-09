Bonus nido 2026: anche per il prossimo anno viene confermata una delle misure di sostegno più importanti per le famiglie con bambini piccoli. Il contributo è destinato ai nuclei con figli fino ai tre anni di età e consiste in un rimborso delle spese sostenute per la frequenza degli asili nido, pubblici o privati, oppure per i servizi di assistenza domiciliare nei casi di minori affetti da patologie che ne impediscono la frequenza. La domanda può essere presentata a partire dal 1° gennaio e, una volta inoltrata, resta valida anche per gli anni successivi, semplificando l’accesso al beneficio. In questo articolo vedremo in modo semplice e chiaro come funziona il bonus.

Bonus nido 2026: come funziona e le novità

Il Bonus asilo nido è una misura di sostegno economico rivolta alle famiglie con figli nati, adottati o affidati, pensata per alleggerire i costi legati alla prima infanzia. Il contributo consiste in un rimborso delle spese sostenute per la frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati oppure, nei casi più delicati, per i servizi di assistenza domiciliare destinati ai bambini affetti da gravi patologie croniche che impediscono la frequenza delle strutture educative. Per il 2026 l’importo massimo riconosciuto può arrivare fino a 3.600 euro annui, variabili in base alla situazione economica del nucleo familiare.

Il funzionamento del Bonus nido 2026 segue il meccanismo del rimborso: sono le famiglie ad anticipare le spese per le rette dell’asilo o per l’assistenza domiciliare, per poi richiedere all’INPS la restituzione delle somme pagate attraverso la procedura telematica dedicata. È possibile presentare una domanda per ciascuna delle undici mensilità comprese tra gennaio e dicembre oppure richiedere l’importo complessivo in un’unica soluzione, purché la richiesta venga inoltrata entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento e corredata da tutta la documentazione necessaria.

Tra le principali novità introdotte a partire dal 1 gennaio 2026 spicca una significativa semplificazione burocratica. La normativa ha chiarito in modo definitivo cosa si intende per “asili nido pubblici e privati”, ampliando la definizione ai cosiddetti “servizi educativi per l’infanzia”. Rientrano quindi nel perimetro del bonus anche realtà come le sezioni primavera, gli spazi gioco e i centri per bambini e genitori, purché siano in possesso di un regolare titolo abilitativo all’esercizio dell’attività. Inoltre, dal 2026, una volta accettata, la richiesta del Bonus asilo nido avrà validità anche per gli anni successivi, riducendo ulteriormente gli adempimenti per le famiglie.

Bonus nido 2026: come si calcola l’importo e i requisiti

L’importo del Bonus nido 2026 non è uguale per tutti, ma viene determinato sulla base dell’ISEE minorenni in corso di validità. Il contributo può variare da un minimo di 1.500 euro fino a un massimo di 3.600 euro annui, ed è erogato generalmente in undici mensilità. Nel dettaglio, per i nuclei familiari con un ISEE fino a 25.000 euro è previsto un bonus complessivo di 3.000 euro all’anno, suddiviso in rate mensili da 272,72 euro. Con un ISEE compreso tra 25.001 e 40.000 euro l’importo scende a 2.500 euro annui, con rate da 227,27 euro, mentre per chi supera la soglia dei 40.000 euro l’agevolazione si riduce a 1.500 euro complessivi, pari a 136,37 euro al mese. È prevista inoltre una maggiorazione per alcune famiglie: in presenza di un ISEE fino a 40.000 euro e di almeno un altro figlio di età inferiore ai dieci anni, oltre al minore per cui si richiede il bonus, l’importo massimo può arrivare a 3.600 euro annui. In questo caso il rimborso viene erogato in dieci rate da 327,27 euro e in un’ultima rata da 327,30 euro. Resta comunque fermo che la somma riconosciuta dall’INPS non può superare l’importo effettivamente pagato per la retta mensile. Il rimborso copre infatti solo le spese realmente sostenute dal genitore, comprese le rette, i pasti relativi alle mensilità fruite e le eventuali tasse scolastiche.

Per quanto riguarda i requisiti, il Bonus nido 2026 spetta ai genitori di figli di età compresa tra 0 e 36 mesi, anche adottati o in affidamento. Anche in assenza di un ISEE valido è comunque possibile presentare domanda, ma in questo caso viene erogato l’importo minimo di 1.500 euro annui, con possibilità di adeguamento successivo una volta presentato l’indicatore aggiornato.

Bonus nido 2026: quando e come presentare la domanda

La domanda per il Bonus nido 2026 può essere presentata ogni anno nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre. Una delle principali novità riguarda proprio la durata della richiesta: le domande presentate a partire dal 1° gennaio 2026, infatti, avranno validità anche per gli anni successivi, fino al mese di agosto dell’anno in cui il bambino compie tre anni. Il rinnovo automatico è però subordinato alla verifica annuale dei requisiti e alla cosiddetta “prenotazione delle mensilità”, passaggio necessario per continuare a beneficiare del contributo. La procedura di richiesta è esclusivamente telematica e deve essere effettuata attraverso il portale dell’INPS. Per accedere è necessario essere in possesso delle credenziali SPID, della Carta di identità elettronica (CIE) o della Carta nazionale dei servizi (CNS). Una volta effettuato l’accesso al sito, è sufficiente digitare “Bonus nido” nel campo di ricerca e selezionare la voce “Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione”, per poi compilare la domanda con i dati richiesti e allegare la documentazione prevista.

Con l’entrata in vigore delle nuove disposizioni, dal 2026 la domanda viene presentata una sola volta e resta valida per gli anni successivi, ma non viene meno l’obbligo di un’azione annuale da parte del genitore. Ogni nuovo anno solare, infatti, sarà necessario accedere al portale INPS per prenotare le mensilità per le quali si intende richiedere il rimborso. Questo significa che, anche in presenza di una domanda già accolta, occorrerà indicare esplicitamente i mesi di riferimento e caricare successivamente le ricevute dei pagamenti effettuati. Diverso è il caso delle domande presentate entro il 31 dicembre 2025, che non si rinnoveranno automaticamente: per continuare a usufruire del bonus nel 2026 sarà necessario presentare una nuova domanda completa. In alternativa alla procedura autonoma, è sempre possibile rivolgersi a un patronato, che può assistere le famiglie nella compilazione e nell’invio della richiesta per conto del beneficiario.