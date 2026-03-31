Bonus bollette: dal 1° aprile 2026, le bollette elettriche per circa tre milioni di clienti cosiddetti “vulnerabili” serviti in regime di maggior tutela subiranno un aumento dell’8,1%. Lo ha comunicato Arera, l’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, spiegando che l’innalzamento dei prezzi è dovuto all’incertezza sulla durata del conflitto in Medio Oriente, che ha portato a un aumento dei costi dei prodotti energetici sui mercati internazionali. Questo incremento riguarda in particolare la componente legata alla materia energia, parzialmente compensata però da una riduzione del 2,2% del prezzo di dispacciamento, mentre gli oneri di sistema restano invariati. Il nuovo prezzo di riferimento dell’energia elettrica per il cliente tipo vulnerabile sarà quindi di 30,24 centesimi di euro per kilowattora, portando la spesa annuale a 589,34 euro, in aumento del 4,5% rispetto all’anno precedente.

Bonus bollette: chi sono i clienti vulnerabili e come funziona la maggior tutela

I clienti vulnerabili sono definiti come soggetti che rientrano in specifiche condizioni: persone con più di 75 anni, chi si trova in situazioni economiche svantaggiate, chi ha una disabilità secondo la legge 104/92, chi abita in strutture di emergenza dopo eventi calamitosi o nelle isole minori non interconnesse. Questi utenti possono scegliere di rimanere nel mercato libero oppure passare al servizio di maggior tutela, con condizioni economiche stabilite dall’autorità per garantire protezione e equità. Fino al 30 giugno 2025 è possibile anche accedere al servizio a tutele graduali, contattando l’esercente competente nella propria area. L’aumento del secondo trimestre 2026 comporta, secondo i calcoli del Codacons, una bolletta elettrica media annua di 605 euro per un consumo di 2.000 kilowattora, con un rincaro di 46 euro. Sommando anche il gas, il totale annuo per un utente vulnerabile potrebbe raggiungere 1.813 euro, segnando un incremento significativo rispetto agli anni precedenti.

Bonus bollette: serve l’ISEE

Per mitigare l’impatto del caro energia, il governo Meloni ha posto la fiducia sul decreto bollette, già licenziato a fine febbraio, che prevede una serie di interventi per famiglie e imprese. Tra le misure principali, è previsto un bonus straordinario di 115 euro per il 2026 destinato ai percettori del bonus sociale o alle famiglie con ISEE fino a 9.796 euro (20.000 euro per nuclei con quattro figli). Sono previsti anche contributi volontari fino a 60 euro per famiglie con ISEE fino a 25.000 euro, destinati a chi non usufruisce del bonus sociale, con limiti di consumo specifici. Altre misure comprendono il divieto di telemarketing aggressivo sulle forniture di energia e gas e la proroga della dismissione graduale delle centrali a carbone fino al 2038. Tuttavia, le associazioni dei consumatori giudicano insufficiente il decreto, ritenendo che la “stangata” sui cittadini vulnerabili non possa essere compensata dai bonus previsti.

Bonus bollette contro gli aumenti

Per milioni di famiglie italiane, l’aumento delle bollette rappresenta una pressione concreta sul bilancio domestico, soprattutto per chi già vive in condizioni di fragilità economica. Nonostante gli interventi straordinari dello Stato, l’aumento dei prezzi riflette dinamiche globali difficili da controllare, legate all’instabilità geopolitica e ai mercati energetici internazionali. L’effetto complessivo si traduce in costi più alti e decisioni difficili da prendere sul consumo energetico, tra la necessità di risparmiare e quella di garantire il confort essenziale in casa. La sfida resta quindi duplice: tutelare le fasce più deboli e incentivare politiche sostenibili per ridurre la dipendenza dai mercati esteri.

Come affrontare il rincaro e cercare sostegno

Per le famiglie vulnerabili, è fondamentale conoscere i propri diritti: chi rientra nelle categorie previste può richiedere il passaggio alla maggior tutela o accedere ai bonus sociali previsti dal governo come il bonus bollette. Contattare il fornitore di energia per informazioni sui contributi, monitorare i consumi domestici e valutare offerte alternative sul mercato libero può aiutare a contenere la spesa. L’informazione diventa dunque un alleato importante, così come le associazioni di consumatori che offrono supporto e consulenza. In un momento di incertezza globale, conoscere gli strumenti di tutela disponibili rappresenta il primo passo per proteggere il proprio bilancio familiare e affrontare con maggiore consapevolezza la sfida dei rincari energetici.

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