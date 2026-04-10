Bonus bollette 2026: Sono in arrivo le prime erogazioni del bonus bollette 2026 da 115 euro, il contributo straordinario previsto dal decreto Bollette per contrastare il caro energia. Il via libera operativo è stato definito da ARERA, che ha stabilito le modalità di applicazione dello sconto direttamente in fattura.

Chi ha diritto al bonus bollette

Il bonus bollette 2026 è destinato alle famiglie che già ricevono il bonus sociale per disagio economico. Si tratta quindi di nuclei familiari in condizioni di difficoltà economica che beneficiano automaticamente dello sconto sulle utenze.

Il contributo si applica ai clienti domestici con un punto di fornitura attivo e già rientranti nel bonus sociale energia.

Requisiti ISEE per ottenere il contributo

Per accedere al bonus bollette 2026 è necessario rispettare precisi limiti ISEE:

fino a 9.796 euro per la generalità delle famiglie

per la generalità delle famiglie fino a 20.000 euro per i nuclei con almeno quattro figli a carico

Fondamentale anche avere un ISEE valido alla data del 21 febbraio 2026, senza il quale il contributo non viene riconosciuto.

Come si riceve il bonus bollette

Una delle principali novità del bonus bollette 2026 è che non serve fare domanda.

Il contributo:

viene erogato automaticamente

è riconosciuto in un’unica soluzione

viene applicato direttamente in bolletta

Lo sconto sarà visibile nella prima fattura utile successiva all’attivazione della misura.

Importo e cumulo con altri bonus

Il bonus da 115 euro si aggiunge al bonus sociale luce già esistente, che può arrivare fino a circa 200 euro. In questo modo le famiglie beneficiarie possono ottenere un sostegno complessivo più consistente contro il caro energia..

Ulteriori agevolazioni e sconti possibili

Oltre al bonus principale, è prevista anche un’ulteriore misura per le famiglie con ISEE sotto i 25.000 euro, sotto forma di sconto aggiuntivo applicato dagli operatori energetici.

Le modalità operative definitive saranno stabilite in un successivo provvedimento.

Lo sconto verrà applicato direttamente in bolletta non appena saranno attive le procedure operative. L’importo sarà riconosciuto automaticamente senza alcuna richiesta da parte dei cittadini.