Pagamenti Inps marzo 2026: Con l’arrivo del nuovo mese, cresce l’attenzione sui Pagamenti Inps marzo 2026, che interessano milioni di cittadini tra pensionati e beneficiari di prestazioni economiche. L’INPS ha già reso noto il calendario delle erogazioni relative a pensioni, assegno unico, assegno di inclusione, NASpI e altri trattamenti previdenziali.

Marzo porta con sé alcune novità importanti, sia sul fronte degli aumenti per determinate categorie, sia per quanto riguarda le trattenute fiscali applicate sugli assegni pensionistici.

Pagamenti Inps marzo 2026: quando arrivano le pensioni

Per quanto riguarda le pensioni, il primo giorno bancabile del mese sarà lunedì 2 marzo 2026: Non è quindi previsto l’accredito il giorno 1.

I pagamenti avverranno regolarmente sia su conto corrente bancario sia tramite ritiro in contanti presso gli uffici postali (per importi fino a mille euro).

Per chi ritira la pensione in Posta, il calendario orientativo segue l’ordine alfabetico:

A-B: lunedì 2 marzo

C-D: martedì 3 marzo

martedì 3 marzo E-K: mercoledì 4 marzo

mercoledì 4 marzo L-O: giovedì 5 marzo

giovedì 5 marzo P-R: venerdì 6 marzo

venerdì 6 marzo S-Z: sabato 7 marzo (solo mattina)

Da marzo 2026 sono inoltre previsti aumenti per chi ha diritto alle maggiorazioni sociali, con eventuali arretrati. L’Inps applica anche la riduzione della seconda aliquota IRPEF, che passa dal 35% al 33% per i redditi tra 28.000 e 50.000 euro, con possibili conguagli a favore dei pensionati.

Assegno unico e assegno di inclusione: le date di marzo

Tra i Pagamenti Inps marzo 2026 più attesi ci sono quelli dell’assegno unico universale. Le date previste per il mese sono il 19 e il 20 marzo 2026. In caso di nuovi beneficiari o variazioni dell’importo, l’accredito – comprensivo di eventuali arretrati – avverrà nell’ultima settimana del mese.

Per quanto riguarda l’assegno di inclusione, il pagamento ordinario è previsto per venerdì 27 marzo 2026. I nuovi beneficiari, invece, riceveranno il primo accredito venerdì 13 marzo 2026.

Attenzione alla scadenza ISEE: chi non presenta la DSU entro il 28 febbraio rischia una riduzione dell’assegno unico o la sospensione dei requisiti per l’assegno di inclusione. Presentando la dichiarazione entro il 30 giugno sarà comunque possibile recuperare gli importi spettanti, inclusi gli arretrati.

NASpI e altri trattamenti

Per NASpI e Cassa Integrazione, i pagamenti arrivano generalmente a metà mese, anche se le date possono variare in base alla lavorazione delle pratiche. Il calendario effettivo è consultabile accedendo all’area personale sul portale Inps.

Come controllare i Pagamenti Inps marzo 2026

Per verificare importi, cedolini ed eventuali variazioni relative ai Pagamenti Inps marzo 2026, è possibile:

accedere al portale Inps tramite SPID, CIE o CNS;

entrare nella sezione “Prestazioni”;

selezionare “Pagamenti” e la prestazione di interesse.

Controllare periodicamente la propria area riservata consente di monitorare eventuali cambiamenti, trattenute o accrediti aggiuntivi.