Bonus figli disabili: anche nel 2026 le famiglie con figli disabili potranno presentare domanda per un voucher destinati ai figli con gravi patologie croniche. Il contributo economico, di importo minimo pari a 1.500 euro, è destinato ai nuclei con bambini di età inferiore ai tre anni. Di seguito tutti i dettagli a riguardo.

Bonus figli disabili, le novità per il 2026

l bonus per figli disabili è un contributo economico destinato all’assistenza domiciliare, introdotto per la prima volta dalla Legge di Bilancio 2017 (legge n. 232 del 11 dicembre 2016, art.1, comma 355) e confermato negli anni successivi fino alla Legge di Bilancio 2026.

Il sostegno è alternativo al bonus asilo nido, quindi chi ha già ricevuto il rimborso di almeno una mensilità per l’asilo nido non può richiedere il contributo per l’assistenza domiciliare. L’obiettivo è coprire le spese sostenute per l’assistenza a domicilio di bambini affetti da patologie croniche gravi. Non sono invece rimborsabili le spese per servizi all’infanzia integrativi o sostitutivi degli asili nido, come ludoteche, spazi gioco, pre-scuola, post-scuola, campi estivi o baby parking, che sono soggetti a regolamenti locali con requisiti strutturali e gestionali semplificati, orari ridotti e autorizzazioni differenti rispetto a quelli richiesti per gli asili nido.

Bonus figli disabili, i requisiti richiesti

Il bonus per figli disabili è rivolto ai genitori di bambini di età inferiore ai tre anni affetti da gravi patologie croniche, come indicate nell’elenco nazionale del Ministero della Salute, a condizione che siano soddisfatti specifici requisiti di accesso:

cittadinanza italiana, di un Paese dell’UE o, per cittadini extra UE, possesso di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (tra i permessi validi rientrano quelli per protezione internazionale, assistenza minori, protezione speciale, protezione temporanea per rifugiati dall’Ucraina, oltre a permessi per lavoro subordinato, autonomo e stagionale);

di un Paese dell’UE o, per cittadini extra UE, possesso di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (tra i permessi validi rientrano quelli per protezione internazionale, assistenza minori, protezione speciale, protezione temporanea per rifugiati dall’Ucraina, oltre a permessi per lavoro subordinato, autonomo e stagionale); residenza in Italia;

il genitore deve coabitare con il figlio per cui chiede assistenza e avere dimora abituale nel medesimo comune;

La domanda può essere presentata anche dall’affidatario in caso di affido temporaneo o preadottivo.

Bonus figli disabili, gli importi previsti

L’importo del contributo per il supporto domiciliare nel 2026 varia in base all’ISEE minorenni e in base alla data di nascita del bambino.

Nel dettaglio, per i bambini nati prima del 1° gennaio 2024, l’importo è pari a:

3.000 euro annui per nuclei familiari con ISEE minorenni fino a 25.000,99 euro;

2.500 euro annui per ISEE minorenni compreso tra 25.001 e 40.000 euro;

1.500 euro annui per ISEE minorenni superiore a 40.000 euro o in assenza di ISEE.

Per i bambini nati dal 1° gennaio 2024, l’importo è pari a: