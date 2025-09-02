Bonus asilo nido: ritorna anche per il 2025 il bonus silo nido, un sostegno ormai divenuto fondamentale per tutte le famiglie italiane con bambini fino a tre anni. L’obiettivo rimane sempre lo stesso aiutare a coprire i costi della retta degli asili nido e dei servizi di assistenza domiciliare. Di seguito tutti i requisiti necessari per per accedervi e le modalità di presentazione della domanda.

Si ricorda che le famiglie potranno presentare la domanda per i bonus asilo nido dal 1 gennaio 2025 al 31 dicembre 2025.

Bonus asilo nido, di cosa si tratta

il bonus asilo nido è un contributo economico destinato ad aiutare tutte le famiglie per il sostentamento dei propri figli. Si tratta di un vero e proprio rimborso delle spese sostenute per le iscrizioni ad asili nidi, sia pubblici che privati, o per gli eventuali servi di assistenza domiciliare, per tutti i bambini con patologie gravi. L’anno 2025 l’importo massimo del bonus è fissato a 3.600 euro annui. Si tratta di un incremento degli aiuti rispetto all’anno precedente in cui la quota massima era fissata a 3.000 euro annui.

Ti ricorda che il bonus sarà rivolto a tutti i bambini nati In Italia adottati o in affidamento fino ad un’età di tre anni.

Bonus asilo nido, le somme stanziate

L’ìmporto del bonus varierà in base all’Isee:

famiglie con un ISEE fino a 25.000 euro , l’importo complessivo è di 3.000 euro , corrisposto in 11 rate mensili da 272,72 euro.

, l’importo complessivo è di , corrisposto in 11 rate mensili da 272,72 euro. famiglie con ISEE compreso tra 25.001 e 40.000 euro, il bonus è di 2.500 euro , suddiviso in 11 rate da 227,27 euro.

euro, il bonus è di , suddiviso in 11 rate da 227,27 euro. famiglie con ISEE superiore a 40.000 euro, l’importo è di 1.500 euro, con 11 rate mensili da 136,37 euro.

Inoltre, è prevista un’integrazione per le famiglie con un ISEE fino a 40.000 euro che hanno un bambino nato dal 1° gennaio 2025 e un altro figlio minore di 10 anni. In questo caso, l’importo annuale può raggiungere i 3.600 euro.

Bonus asilo nido, la procedura di richiesta

per poter richiedere il bonus asilo nido sarà fondamentale presentare la seguente documentazione:

codice fiscale del richiedente e del minore,

denominazione e partita IVA dell’asilo nido,

IBAN intestato al richiedente per l’accredito del rimborso,

prova di pagamento delle rette.

Inoltre la richiesta per il bonus dovrà essere presentata tramite il portale dell’Inps. Sarà inoltre richiesto l’accesso con credenziali SPID, CIE o CNS.