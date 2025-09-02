Bonus asilo nido: ritorna anche per il 2025 il bonus silo nido, un sostegno ormai divenuto fondamentale per tutte le famiglie italiane con bambini fino a tre anni. L’obiettivo rimane sempre lo stesso aiutare a coprire i costi della retta degli asili nido e dei servizi di assistenza domiciliare. Di seguito tutti i requisiti necessari per per accedervi e le modalità di presentazione della domanda.
Si ricorda che le famiglie potranno presentare la domanda per i bonus asilo nido dal 1 gennaio 2025 al 31 dicembre 2025.
Bonus asilo nido, di cosa si tratta
il bonus asilo nido è un contributo economico destinato ad aiutare tutte le famiglie per il sostentamento dei propri figli. Si tratta di un vero e proprio rimborso delle spese sostenute per le iscrizioni ad asili nidi, sia pubblici che privati, o per gli eventuali servi di assistenza domiciliare, per tutti i bambini con patologie gravi. L’anno 2025 l’importo massimo del bonus è fissato a 3.600 euro annui. Si tratta di un incremento degli aiuti rispetto all’anno precedente in cui la quota massima era fissata a 3.000 euro annui.
Ti ricorda che il bonus sarà rivolto a tutti i bambini nati In Italia adottati o in affidamento fino ad un’età di tre anni.
Bonus asilo nido, le somme stanziate
L’ìmporto del bonus varierà in base all’Isee:
- famiglie con un ISEE fino a 25.000 euro, l’importo complessivo è di 3.000 euro, corrisposto in 11 rate mensili da 272,72 euro.
- famiglie con ISEE compreso tra 25.001 e 40.000 euro, il bonus è di 2.500 euro, suddiviso in 11 rate da 227,27 euro.
- famiglie con ISEE superiore a 40.000 euro, l’importo è di 1.500 euro, con 11 rate mensili da 136,37 euro.
Inoltre, è prevista un’integrazione per le famiglie con un ISEE fino a 40.000 euro che hanno un bambino nato dal 1° gennaio 2025 e un altro figlio minore di 10 anni. In questo caso, l’importo annuale può raggiungere i 3.600 euro.
Bonus asilo nido, la procedura di richiesta
per poter richiedere il bonus asilo nido sarà fondamentale presentare la seguente documentazione:
- codice fiscale del richiedente e del minore,
- denominazione e partita IVA dell’asilo nido,
- IBAN intestato al richiedente per l’accredito del rimborso,
- prova di pagamento delle rette.
Inoltre la richiesta per il bonus dovrà essere presentata tramite il portale dell’Inps. Sarà inoltre richiesto l’accesso con credenziali SPID, CIE o CNS.