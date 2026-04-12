L’INPS ha reso note le date ufficiali per l’erogazione dell’Assegno Unico e Universale (AUU) per il 2026. Per le famiglie italiane, la puntualità dei pagamenti è fondamentale per la pianificazione del budget domestico: ecco tutto quello che c’è da sapere sulle prossime scadenze.
Il Calendario delle Erogazioni (Aprile – Dicembre 2026)
Le finestre di pagamento si concentrano solitamente nella seconda metà di ogni mese. Di seguito il dettaglio delle giornate in cui verranno accreditati gli importi:
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Aprile: 20-21
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Maggio: 20-21
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Giugno: 18-19
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Luglio: 20-21
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Agosto: 18-19
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Settembre: 21-22
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Ottobre: 21-22
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Novembre: 19-20
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Dicembre: 16-17
Cosa c’è da sapere sui pagamenti
È importante ricordare che le date sopra indicate si riferiscono alle rate che non hanno subìto variazioni rispetto ai mesi precedenti.
Casi particolari e conguagli
Se la tua domanda ha subìto modifiche (cambio nucleo familiare, variazione ISEE, nuove nascite) o se si tratta della prima rata in assoluto, il pagamento avverrà solitamente nell’ultima settimana del mese di riferimento.
Come verificare lo stato del pagamento
Per monitorare l’accredito in tempo reale, i beneficiari possono accedere al Fascicolo Previdenziale del Cittadino tramite il portale INPS, utilizzando le proprie credenziali SPID, CIE o CNS.
Link Utili e Approfondimenti
Per consultare i dettagli specifici relativi alla propria posizione o leggere le circolari complete, è possibile visitare i canali ufficiali:
Hai già aggiornato il tuo ISEE per il 2026? Ricorda che un ISEE aggiornato è fondamentale per ricevere l’importo corretto in base alla tua fascia di reddito.