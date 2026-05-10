L’Assegno di Inclusione (ADI) si conferma un sostegno fondamentale per migliaia di famiglie italiane. Con la pubblicazione del nuovo calendario per il 2026, l’INPS ha definito i giorni esatti in cui le Carte ADI verranno ricaricate. Sapere quando arriva l’accredito è essenziale per pianificare le spese domestiche senza sorprese.

Pagamenti ADI 2026: il calendario completo delle ricariche

Se hai già presentato la domanda, sottoscritto il PAD e ricevuto le mensilità precedenti, le ricariche di “metà ciclo” avvengono solitamente intorno al giorno 27 di ogni mese. Tuttavia, a seconda dei giorni festivi e dei weekend, le date possono subire lievi variazioni.

Ecco le date da segnare sul calendario per la seconda parte dell’anno:

Quando arriva il primo pagamento ADI?

Se hai appena presentato la domanda o hai rinnovato l’ISEE tardivamente, la logica dei pagamenti cambia:

Nuove domande: Il primo accredito (con consegna della carta presso Poste Italiane) avviene solitamente dal giorno 15 del mese successivo alla sottoscrizione del PAD. Ricariche successive: Dalla seconda quota in poi, entrerai nel calendario sopra indicato (intorno al 27 del mese).

Disclaimer Le date indicate nel presente calendario sono basate sulle proiezioni e comunicazioni ufficiali disponibili al momento della pubblicazione. Tuttavia, le tempistiche di accredito possono subire variazioni per ragioni tecniche o amministrative. Si invita l’utente a verificare sempre le informazioni aggiornate presso i canali ufficiali dell’INPS, consultando il proprio Fascicolo Previdenziale o il portale dedicato all’Assegno di Inclusione.

Come verificare il saldo sulla Carta ADI

Per monitorare l’accredito e il saldo residuo, i beneficiari hanno a disposizione diverse opzioni:

Sportelli Postamat: Inserendo la carta e il PIN presso qualsiasi ufficio postale.

Portale INPS: Accedendo con SPID o CIE nell’area “Assegno di Inclusione”.

App istituzionali: Consultando lo stato della domanda tramite le applicazioni dedicate.

Attenzione alla conformità ISEE

Ricorda che per continuare a ricevere l’ADI nel 2026, è indispensabile avere un ISEE 2026 in corso di validità. In caso di omissioni o variazioni del nucleo familiare non comunicate, l’erogazione potrebbe essere sospesa o decadere.