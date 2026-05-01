L’INPS ha reso note le date ufficiali per l’accredito dell’Assegno di Inclusione (ADI) per tutto il 2026. La pianificazione, definita nel Messaggio n. 214 del 22 gennaio 2026, distingue tra chi è in attesa del primo pagamento (o arretrati) e chi deve ricevere le ricariche mensili ordinarie (rinnovi).

Mantenere aggiornato l’ISEE e aver sottoscritto il Patto di Attivazione Digitale (PAD) rimangono requisiti imprescindibili per evitare sospensioni.

1. Calendario ricariche mensili (rinnovi)

Per i nuclei familiari che hanno già la misura in corso di godimento e mantengono i requisiti, le ricariche sulla Carta di Inclusione avverranno generalmente verso la fine di ogni mese.

Mese Data Pagamento Gennaio Martedì 27 gennaio Febbraio Venerdì 27 febbraio Marzo Venerdì 27 marzo Aprile Martedì 28 aprile Maggio Mercoledì 27 maggio Giugno Venerdì 26 giugno Luglio Martedì 28 luglio Agosto Giovedì 27 agosto Settembre Venerdì 25 settembre Ottobre Martedì 27 ottobre Novembre Venerdì 27 novembre Dicembre Mercoledì 23 dicembre

2. Primi pagamenti e arretrati

Per le nuove domande accolte, i cui esiti positivi arrivano nel mese corrente con PAD sottoscritto, il primo accredito avviene solitamente a metà del mese successivo. In queste date vengono erogati anche eventuali arretrati spettanti.

Requisiti per la continuità del pagamento

L’INPS ricorda che per ricevere regolarmente il sussidio è necessario:

ISEE in corso di validità: Assicurarsi di aver presentato la DSU 2026 per evitare il blocco dei pagamenti dopo i primi mesi dell’anno. Verifiche periodiche: Il beneficio decade se vengono meno i requisiti di residenza, patrimoniali o se non si rispettano le convocazioni dei servizi sociali. Patto di Servizio: I componenti del nucleo tenuti agli obblighi devono presentarsi presso i Centri per l’Impiego o i servizi sociali secondo le scadenze previste.