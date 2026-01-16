Bonus sicurezza 2026: Il Bonus sicurezza 2026 consente di ottenere una detrazione fiscale sulle spese sostenute per installare sistemi di protezione degli immobili, come antifurti, allarmi, videosorveglianza e altri interventi finalizzati a migliorare la sicurezza della casa.

L’agevolazione rientra nel più ampio bonus ristrutturazione e prevede una detrazione del 50% per l’abitazione principale e del 36% per seconde case o altri immobili, su un tetto massimo di 96.000 euro per unità immobiliare. Il rimborso avviene in dieci rate annuali di pari importo tramite la dichiarazione dei redditi.

Bonus sicurezza 2026: aliquote e detrazione fiscale

Le percentuali di detrazione variano in base alla tipologia di immobile:

50% per interventi effettuati sulla prima casa;

per interventi effettuati sulla prima casa; 36% per lavori su seconde abitazioni o immobili diversi.

La detrazione viene recuperata direttamente dall’IRPEF dovuta, suddivisa in dieci quote annuali uguali.

Chi può accedere

Possono usufruire del Bonus sicurezza 2026 tutti i soggetti che detengono l’immobile con un titolo valido, tra cui:

proprietari e nudi proprietari;

usufruttuari e titolari di altri diritti reali di godimento;

inquilini e comodatari, con il consenso del proprietario;

soci di cooperative a proprietà divisa o indivisa;

imprenditori individuali, solo per immobili non strumentali;

familiari conviventi, conviventi di fatto e coniugi separati che sostengono le spese.

Come effettuare il pagamento

Per accedere all’agevolazione è obbligatorio utilizzare il bonifico parlante, bancario o postale. Non sono ammessi contanti, assegni, carte di credito o bonifici ordinari.

Nel bonifico devono essere indicati:

la causale normativa (articolo 16-bis del DPR 917/1986);

il codice fiscale del beneficiario della detrazione;

il codice fiscale o la partita IVA dell’impresa che esegue i lavori.

Interventi ammessi dal bonus sicurezza 2026

Il Bonus sicurezza 2026 copre esclusivamente interventi stabili e integrati nell’immobile, finalizzati alla prevenzione di atti illeciti. Tra quelli ammessi rientrano:

installazione di porte blindate;

grate di sicurezza per finestre e balconi;

recinzioni, cancellate e muri perimetrali;

sostituzione di serrature e spioncini;

vetri antisfondamento;

impianti di videosorveglianza installati da professionisti.

Spese escluse dal bonus sicurezza 2026

Non danno diritto alla detrazione:

contratti con istituti di vigilanza;

sistemi antifurto o telecamere portatili non fissate all’immobile;

acquisto di dispositivi senza installazione;

porte interne rinforzate non destinate alla protezione verso l’esterno.

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 13/E del 2019, ha chiarito che l’intervento deve essere strutturale e finalizzato alla sicurezza dell’edificio.

Consigli utili per non perdere il bonus

Per evitare errori che possano far decadere l’agevolazione è consigliabile:

richiedere un preventivo dettagliato, specificando la finalità di sicurezza;

affidarsi a imprese abilitate;

ottenere fatture chiare e complete, con la descrizione degli interventi.

Documenti da conservare per il bonus sicurezza 2026

È fondamentale conservare tutta la documentazione per almeno dieci anni.

Documenti di spesa e pagamento

fatture intestate al beneficiario;

ricevute dei bonifici parlanti.

Documentazione tecnica e amministrativa

dichiarazione sostitutiva di atto notorio (se non servono titoli edilizi);

certificazioni di conformità rilasciate dall’installatore;

dati catastali dell’immobile.

Documenti richiesti in casi specifici

prova della convivenza, se la spesa è sostenuta da un familiare;

consenso del proprietario per inquilini e comodatari.

Per il Bonus sicurezza 2026 non è obbligatorio l’invio della comunicazione all’Enea, salvo il caso in cui l’intervento comporti anche un risparmio energetico certificabile.