Concorso Operatori Ministero Interno 2026: Il concorso operatori Ministero Interno 2026 riguarda l’avviamento a selezione per 159 posti destinati a operatori amministrativi e tecnici negli uffici centrali e periferici del Ministero dell’Interno. La procedura è aperta a candidati con la scuola dell’obbligo o licenza media, senza necessità di diploma o laurea. I bandi vengono pubblicati dai Centri per l’Impiego (CPI) in collaborazione con le Regioni e le scadenze variano in base alla pubblicazione di ciascun bando.

In cosa consiste l’avviamento a selezione

L’avviamento a selezione è una procedura pubblica alternativa al concorso tradizionale. Gli interessati devono:

Leggere il bando generale del Ministero dell’Interno.

Leggere il bando regionale del proprio CPI di riferimento.

Essere iscritti al CPI o iscriversi prima della domanda.

Presentare la domanda entro la scadenza indicata.

Superare le prove di idoneità, che consistono in colloquio e prova pratica.

Le graduatorie sono stilate dai CPI in base a criteri come reddito, età, stato di disoccupazione e numero di familiari a carico. Per candidarsi è indispensabile possedere una PEC personale, attivabile rapidamente online.

Bandi e scadenze

I bandi disponibili per il concorso operatori Ministero Interno 2026 comprendono:

Regione Lazio: 37 amministrativi e 2 tecnici, scadenza domande dal 19 al 26 febbraio 2026.

Regione Piemonte: 16 amministrativi e 3 tecnici, domande dal 16 febbraio al 6 marzo 2026.

Regione Puglia: 6 amministrativi, scadenza dal 2 al 6 febbraio 2026.

Regione Emilia Romagna: 8 operatori, scadenza entro il 19 dicembre 2025.

Regione Toscana: 9 operatori, domande dal 6 al 20 ottobre 2025.

Regione Marche, Liguria, Sardegna, Valle d’Aosta, Calabria, Basilicata: varie posizioni amministrative e tecniche, con scadenze tra luglio e ottobre 2025.

Requisiti per partecipare

Possono partecipare i candidati che:

Sono cittadini italiani o UE e maggiorenni.

Hanno assolto l’obbligo scolastico.

Godono dei diritti civili e politici e hanno condotta incensurabile.

Non sono stati esclusi dall’elettorato o destituiti dalla PA.

Sono idonei fisicamente e hanno posizione regolare rispetto agli obblighi di leva.

È fondamentale essere iscritti al CPI prima della presentazione della domanda.

Come si svolgono le prove

Il concorso operatori Ministero Interno 2026 prevede:

Colloquio: verifica delle conoscenze sull’ordinamento del Ministero e diritti/doveri dell’impiegato. Prova pratica: differenziata per ruolo:

Operatori amministrativi: gestione fascicoli, utilizzo strumenti informatici.

Operatori tecnici: attività di manutenzione, montaggio/smontaggio arredi e riordino ambienti.

Sedi di assegnazione

I posti sono distribuiti su quasi tutta Italia: Piemonte, Valle d’Aosta, Toscana, Campania, Puglia, Veneto, Lombardia, Emilia Romagna, Sardegna, Sicilia, Calabria, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Molise, Basilicata, Marche, Lazio, Trentino-Alto Adige.