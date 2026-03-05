Concorsi Sicilia: per chi è alla ricerca di un impiego nel settore pubblico i concorsi nell’Isola di questo mese rappresentano un’occasione imperdibile. Tra selezioni locali nelle ASP e grandi bandi nazionali con sedi nell’Isola, marzo 2026 si apre con migliaia di posti disponibili per diplomati e laureati. Oltre ad altri bandi attivi su territorio nazionale (consultabili qui), ci sono anche opportunità per un posto a tempo indeterminato nell’Isola.
Ecco la guida completa su come monitorare i bandi e inviare la candidatura per i nuovi concorsi in Sicilia.
Concorsi in Sicilia: opportunità nelle aziende sanitarie e comuni
Il settore della sanità regionale e gli enti locali sono tra i più attivi. Ecco le principali posizioni aperte a livello territoriale:
-
Asp Trapani: bando per 50 dirigenti medici (10 in Pediatria e 40 in Medicina d’Urgenza). Scadenza: 18 marzo 2026.
-
Asp Caltanissetta: selezioni per 16 posti di dirigente medico in diverse specializzazioni. Scadenza imminente: 8 marzo 2026.
-
Policlinico di Catania: concorsi attivi per l’assunzione di 25 tra coadiutori e assistenti (riservato alle categorie protette).
-
Università di Palermo ed Enna: numerosi bandi per ricercatori e personale amministrativo presso gli atenei siciliani.
-
Comune di Lipari: selezione per un dirigente contabile a tempo indeterminato.
Concorsi Sicilia: bandi nazionali con sedi nell’Isola
Oltre ai bandi prettamente regionali, i principali concorsi delle Forze dell’Ordine offrono migliaia di posti che includono destinazioni d’impiego presso i comandi situati in Sicilia:
-
Carabinieri: 898 Allievi Marescialli (domande entro il 19 marzo).
-
Guardia di Finanza: 983 Allievi Marescialli (scadenza 23 marzo).
-
Polizia Penitenziaria: 3.350 Allievi Agenti, bando aperto anche ai civili diplomati (scadenza 18 marzo).
Concorsi Sicilia: requisiti e come presentare domanda
Per partecipare a qualsiasi concorso pubblico in Sicilia, la procedura è solo ed esclusivamente per via digitale. Bisogna, infatti, accedere al portale inPA, il sito ufficiale dove trovare tutti i bandi nazionali e locali e caricare il proprio CV, per mezzo di credenziali Spid o CIE. Inoltre, è indispensabile per ricevere le convocazioni ufficiali alle prove d’esame e le graduatorie finali.