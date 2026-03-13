Concorso Corte dei Conti 2026: Il concorso Corte dei Conti offre 100 tirocini di formazione teorico-pratica rivolti a laureati in Giurisprudenza. I tirocini si svolgeranno in tutta Italia, presso le Sezioni giurisdizionali, le Sezioni di controllo e le Procure della Corte dei conti, sia nella sede centrale di Roma sia nelle sedi regionali.

L’iniziativa consente ai partecipanti di avvicinarsi concretamente al lavoro della magistratura contabile, affiancando un magistrato, partecipando alle attività quotidiane degli uffici e acquisendo esperienza formativa di alto livello. Il periodo di tirocinio ha una durata di 18 mesi e prevede una borsa di studio di 400 euro mensili.

Requisiti richiesti

Possono partecipare al concorso i candidati in possesso dei seguenti requisiti:

Laurea in Giurisprudenza di durata almeno quadriennale;

Media minima di 27/30 negli esami giuridici principali o punteggio di laurea non inferiore a 105/110;

Età inferiore ai 30 anni;

Non aver già svolto tirocini simili presso Corte di cassazione, Corti di appello, Tribunali ordinari o Procure;

Requisiti di onorabilità, ossia assenza di condanne penali e misure di sicurezza.

Come si svolge la selezione

Se il numero delle domande supera i posti disponibili, la selezione prevede la formazione di una graduatoria di merito, con criteri di preferenza basati su: voto di laurea, media negli esami giuridici e minore età. A parità di requisiti, sarà considerata la frequenza di corsi di perfezionamento post-laurea.

Borse di studio e durata

La partecipazione al tirocinio non dà diritto a compenso, salvo l’assegnazione della borsa di studio di 400 euro mensili, erogata in base al periodo effettivamente svolto. Il tirocinio richiede un impegno minimo di 80 ore mensili, con assenze non superiori al 20% del totale.

Come presentare la domanda

La domanda va inviata entro le ore 16:30 dell’11 aprile 2026 in via telematica tramite il Portale inPA, autenticandosi con SPID, CIE, CNS o credenziali eIDAS. È necessario avere una PEC personale per completare la procedura.

Bando e comunicazioni successive

Il bando ufficiale è disponibile in formato PDF sul sito della Corte dei Conti. La graduatoria degli ammessi sarà pubblicata sul portale inPA e nella sezione “Amministrazione trasparente – Bandi tirocini”, con indicazione della data di inizio del tirocinio.

Informazioni sulla Corte dei Conti

La Corte dei Conti è un organo costituzionale con funzioni di controllo e giurisdizionali, presente in tutto il territorio nazionale. Gli uffici centrali hanno sede a Roma, mentre le sedi regionali coprono tutte le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.