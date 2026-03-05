Sogni un’esperienza internazionale nel cuore di Parigi? L’OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) ha aperto le selezioni per il suo Internship Programme 2026. Un’opportunità strategica per studenti universitari che desiderano lavorare in un ambiente multiculturale su sfide globali come l’IA, il clima e l’economia.

I dettagli dell’offerta: compenso e durata

L’OCSE non offre solo prestigio, ma un supporto concreto per vivere l’esperienza parigina:

Chi può candidarsi?

Il programma è rivolto a talenti emergenti iscritti a un corso di studi universitario (Triennale, Magistrale o Dottorato). I requisiti chiave includono:

Background accademico: discipline affini ai settori dell’Organizzazione (Economia, STEM, Scienze Politiche, Diritto, ecc.).

Lingue: ottima padronanza di Inglese o Francese . La conoscenza di entrambe è un forte vantaggio competitivo.

Soft Skills: capacità analitiche, competenze informatiche e attitudine alla comunicazione interculturale.

Plus: eventuali precedenti esperienze all’estero.

Settori disponibili: non solo Economia

L’OCSE cerca profili diversificati. Oltre alle aree core, sono aperte posizioni in ambiti tecnologici e amministrativi:

Aree Tecniche e di Ricerca Funzioni Aziendali (Corporate) Intelligenza Artificiale e Digitalizzazione Comunicazione e Media Ambiente, Clima ed Energia Risorse Umane (HR) Istruzione, Salute e Lavoro IT e Cybersecurity Trasporti e Turismo Contabilità e Servizi Legali Governance Pubblica e Migrazioni Traduzione ed Organizzazione Eventi

Cosa fa un tirocinante OCSE?

Dimentica le fotocopie. I tirocinanti sono parte integrante dei team e si occupano di:

Ricerca e analisi: elaborazione di dati e supporto alla redazione di report internazionali. Networking: partecipazione a seminari e conferenze di alto livello. Project management: supporto operativo ai progetti di comunicazione e valutazione delle policy.

Scadenza e come inviare la domanda

C’è tempo per riflettere, ma la selezione è continua (rolling basis). La finestra per presentare la candidatura online tramite il portale ufficiale dell’OCSE resterà aperta fino al 31 dicembre 2026.