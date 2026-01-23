Pagamenti INPS febbraio 2026: Febbraio 2026 è un mese importante per milioni di beneficiari delle prestazioni INPS. Pensioni, assegno unico, assegno di inclusione, NASpI e altri sostegni economici arrivano secondo un calendario già definito, accompagnati da rivalutazioni, conguagli fiscali e una scadenza ISEE da non dimenticare.
Vediamo nel dettaglio quando arrivano i pagamenti INPS di febbraio 2026 e quali sono le principali novità.
Quando arrivano le pensioni INPS di febbraio 2026
Il primo giorno bancabile del mese è lunedì 2 febbraio 2026. In questa data l’INPS accrediterà le pensioni sui conti correnti bancari e postali dei beneficiari.
Per chi ritira la pensione in contanti presso gli uffici postali (solo per importi inferiori a 1.000 euro), il pagamento seguirà un calendario scaglionato per lettera del cognome:
- A-B: lunedì 2 febbraio
- C-D: martedì 3 febbraio
- E-K: mercoledì 4 febbraio
- L-O: giovedì 5 febbraio (attenzione: a Catania la festività di Sant’Agata potrebbe comportare variazioni)
- P-R: venerdì 6 febbraio
- S-Z: sabato 7 febbraio (solo mattina)
A febbraio arrivano anche gli aumenti legati alla rivalutazione ISTAT (+1,4%), insieme agli eventuali arretrati. Tuttavia, alcuni pensionati potrebbero ricevere un importo leggermente più basso a causa dei conguagli fiscali relativi al 2025.
Assegno unico febbraio 2026: le date di pagamento
Secondo il calendario INPS per il 2026, i pagamenti dell’assegno unico universale per il mese di febbraio sono previsti il 19 e il 20 febbraio 2026.
Per i nuclei familiari che hanno subito variazioni (ISEE aggiornato, cambio di importo) o per chi riceve il pagamento per la prima volta, l’erogazione – comprensiva di eventuali arretrati – avverrà nell’ultima settimana del mese.
Assegno di inclusione febbraio 2026: quando viene pagato
Per quanto riguarda l’assegno di inclusione (AdI), i pagamenti INPS di febbraio 2026 sono attesi a partire dal 26 o 27 febbraio.
Nei casi di primo pagamento, l’accredito può avvenire anticipatamente, in genere intorno alla metà del mese, come già accaduto nei mesi precedenti.
NASpI e altri pagamenti INPS di febbraio 2026
L’indennità di disoccupazione NASpI, così come la Cassa integrazione, viene generalmente pagata intorno alla metà del mese. Le date possono variare da beneficiario a beneficiario.
Per conoscere il giorno esatto del pagamento, è consigliabile controllare il portale INPS a partire dal 10 febbraio 2026.
Come controllare i pagamenti INPS di febbraio 2026
Per verificare importi, cedolini e date di accredito, è possibile:
- accedere al sito INPS con SPID, CIE o CNS;
- entrare nella sezione “Prestazioni”;
- cliccare su “Pagamenti” e selezionare la prestazione di interesse.
In questo modo si possono controllare anche eventuali variazioni, conguagli o arretrati.
Scadenza ISEE: attenzione al 28 febbraio 2026
Tra le novità più rilevanti dei pagamenti INPS di febbraio 2026 c’è una scadenza fondamentale: il 28 febbraio 2026.
Entro questa data è necessario presentare l’ISEE aggiornato per continuare a ricevere correttamente:
- assegno unico;
- assegno di inclusione;
- altre prestazioni legate al reddito.
In assenza di ISEE aggiornato, l’assegno unico viene ridotto all’importo minimo e, nei casi di AdI e altri sussidi, i pagamenti possono essere sospesi. La situazione è comunque sanabile presentando la DSU entro giugno 2026, con recupero degli eventuali arretrati.