L’emergenza prezzi ai distributori continua a dettare l’agenda economica del Governo. Con l’ultimo decreto, Palazzo Chigi ha deciso di rinnovare l’intervento sulle accise per mitigare l’impatto dei rincari su famiglie e imprese, ma la strategia è cambiata rispetto ai mesi scorsi. La parola d’ordine è “selettività”.

Le nuove cifre: sconti differenziati

La novità principale riguarda l’entità del taglio, che da oggi non è più uguale per tutti i tipi di carburante. Il Governo ha deciso di concentrare le risorse disponibili soprattutto sul settore dei trasporti e della logistica.

Diesel: lo sconto rimane significativo, con una riduzione di 20 centesimi al litro .

Benzina: qui il taglio subisce una forte sforbiciata, scendendo a soli 5 centesimi al litro.

Focus Sicilia: l’aggravante dell’insularità

In Sicilia, la questione dei carburanti assume contorni ancora più critici. A causa dei costi logistici legati all’insularità e a una rete di distribuzione che spesso sconta ritardi infrastrutturali, i prezzi medi alla pompa nell’isola tendono storicamente a essere più alti rispetto alla media nazionale.

Per i siciliani, la riduzione del taglio sulla benzina è una notizia particolarmente amara: in molte zone interne, prive di ferrovie efficienti, l’auto privata non è una scelta ma una necessità assoluta. Il rischio è che il differenziale di prezzo tra la Sicilia e il resto d’Italia si amplifichi, frenando ulteriormente la ripresa economica di una regione già penalizzata dai costi dei trasporti marittimi e aerei.

Studenti pendolari: una spesa che pesa sul diritto allo studio

Un’altra categoria colpita duramente dalla rimodulazione degli sconti è quella degli studenti pendolari. Molti universitari o studenti di istituti superiori che vivono lontano dai grandi centri urbani si affidano all’auto propria o a passaggi condivisi per raggiungere le sedi di studio, a causa di un trasporto pubblico locale spesso insufficiente o non coincidente con gli orari delle lezioni.

Con la benzina che beneficia di uno sconto di soli 5 centesimi, il budget mensile delle famiglie per il “diritto allo studio” rischia di lievitare sensibilmente. Senza interventi compensativi, come bonus trasporti più robusti o agevolazioni chilometriche, il caro-carburante rischia di trasformarsi in una barriera invisibile che allontana i giovani meno abbienti dalle aule scolastiche e universitarie.

Quanto dura la misura?

Il nuovo regime di sconti resterà in vigore fino al 22 maggio 2026. Dopo questa data, in assenza di un ulteriore decreto di proroga, le accise torneranno ai livelli ordinari, con il rischio di un nuovo “balzo” dei prezzi proprio in prossimità dei primi spostamenti estivi.

Le reazioni e i rischi di speculazione

Mentre l’autotrasporto tira un sospiro di sollievo per il diesel, le associazioni dei consumatori parlano di “stangata” per i privati. Parallelamente, la Guardia di Finanza ha intensificato i controlli per evitare che il taglio ridotto si traduca in manovre speculative ai danni dei cittadini.