CATANIA – A partire dal 1° aprile, in coincidenza con il rinnovo delle esenzioni ticket per reddito, sarà operativa la nuova organizzazione delle attività di front office dell’Anagrafe Assistiti del Distretto sanitario di Catania.

Il nuovo modello si articola in due interventi principali:

l’attivazione e il rafforzamento degli Sportelli dedicati all’Anagrafe Assistiti e ai “bollini rossi”;

l’istituzione di 3 Punti di Raccolta aziendali (PIR) sul territorio.

Potenziamento degli Sportelli

Saranno 4 gli Sportelli dell’Anagrafe Assistiti operativi nel Distretto sanitario di Catania. Presso le sedi sarà possibile effettuare la scelta e revoca del medico di medicina generale e del pediatra, richiedere il rilascio o il duplicato della tessera sanitaria, presentare le richieste di esenzione ticket per patologia e per reddito e ricevere informazioni o presentare istanze relative ai “bollini rossi”, secondo le attività previste in ciascuno Sportello.

Oltre alla sede di Via La Marmora, sarà attivato a Catania un nuovo sportello presso il PTA di Librino-San Giorgio; sarà potenziato il servizio nella sede di Motta Sant’Anastasia e, grazie alla collaborazione con il Comune di Misterbianco, sarà aperto un nuovo punto di accesso presso gli uffici comunali.

Un intervento complessivo che consente di ampliare l’offerta dei servizi, distribuire meglio l’utenza e garantire maggiore prossimità ai cittadini.

Organizzazione delle attività degli Sportelli

Sportello di Via La Marmora – Catania

lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì: gestione dei “bollini rossi”

martedì (mattina e pomeriggio): attività di Anagrafe Assistiti (ad esclusione delle richieste di rinnovo dell’esenzione ticket per reddito)

Orari: mattina 7.45-12.30 | pomeriggio 14.30-17.30

PTA Librino-San Giorgio – Catania

(Stradale San Giorgio, 105)

lunedì, mercoledì e venerdì: gestione dei “bollini rossi”

martedì e giovedì: attività di Anagrafe Assistiti (ad esclusione delle richieste di rinnovo dell’esenzione ticket per reddito)

Orario: 14.30-17.30

Motta Sant’Anastasia – Ufficio Anagrafe Assistiti

(Corso Sicilia, 61)

lunedì, mercoledì e venerdì: gestione dei “bollini rossi” martedì e giovedì: attività di Anagrafe Assistiti (comprese le richieste di rinnovo dell’esenzione ticket per reddito)

Orario: 7.45-12.30



Misterbianco – Uffici comunali(Via S. Antonio Abate, 1)

lunedì, mercoledì e venerdì: gestione dei “bollini rossi” martedì e giovedì: attività di Anagrafe Assistiti (comprese le richieste di rinnovo dell’esenzione ticket per reddito)

Orario: 7.45-12.30



Nei giorni dedicati ai “bollini rossi”, il personale degli Sportelli fornirà informazioni agli utenti e raccoglierà le relative istanze documentali, che saranno successivamente lavorate dagli Uffici competenti.

Attivazione Punti di Raccolta aziendali (PIR)

Oltre al potenziamento degli Sportelli saranno attivati 3 “PIR” (Punti di Raccolta aziendali), dislocati sul territorio del Distretto sanitario di Catania, presso i quali sarà possibile presentare le istanze relative a:

scelta e revoca del medico di medicina generale e del pediatra di libera scelta; rilascio e duplicato della tessera sanitaria; esenzioni ticket per patologia; esenzioni ticket per reddito, purché non presentino posizioni debitorie.



Non saranno accolte le pratiche relative ai “bollini rossi”.

I PIR sono ubicati nelle seguenti sedi ASP, presso i locali del piano terra:

Via Pasubio (ingresso Via Pola, 13) Via Sardo, 20 Via Tito Manlio Manzella snc (zona Canalicchio)



Giorni e orari di accesso ai PIR

Nel mese di aprile 2026, presso i PIR, il personale dedicato provvederà alla ricezione delle richieste, assicurandone la corretta acquisizione e la trasmissione agli operatori di back office interno per i conseguenti adempimenti.

Le attività in ciascun Punto saranno organizzate per tipologia di pratica:

lunedì, mercoledì e venerdì : raccolta delle esenzioni ticket per reddito martedì e giovedì : raccolta delle altre pratiche anagrafe (scelta e revoca del medico e del pediatra, tessera sanitaria, esenzioni per patologia)



I PIR effettueranno i seguenti orari: 7.45-12.30.

In vista del cospicuo numero di pratiche relative al rinnovo delle esenzioni ticket per reddito, l’accesso agli sportelli PIR è regolato, in via sperimentale, su base settimanale secondo la lettera iniziale del cognome del titolare del requisito, come da calendario qui a seguire:

1ª settimana (1–3 aprile) : lettere A-I 2ª settimana (6–10 aprile) : lettere A-I 3ª settimana (13–17 aprile) : lettere J-R 4ª settimana (20–24 aprile) : lettere S-Z



A partire da lunedì 27 aprile, gli sportelli dei PIR saranno operativi tutti i giorni per tutte le tipologie di pratiche, senza alcuna distinzione.

Accesso ai servizi anche in modalità digitale

L’accesso ai servizi dell’Ufficio anagrafe può avvenire comodamente da casa H24 ed in completa autonomia, così da evitare code agli sportelli: attiva la piattaforma digitale “ASPConTe-Servizi Territoriali”, che consente di svolgere comodamente le pratiche di Anagrafe Assistiti.

Attraverso la piattaforma è possibile:

effettuare la scelta o revoca del medico di famiglia e del pediatra presentare la domanda di esenzione ticket per reddito e per patologia gestire le pratiche relative ai “bollini rossi” richiedere la tessera sanitaria



L’accesso è possibile tramite SPID oppure mediante registrazione online, inserendo i propri dati personali.Il servizio è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7.Le istanze presentate tramite piattaforma vengono lavorate dagli uffici competenti entro 72 ore lavorative.

Bollini rossi: cosa significa e cosa fare

Il “bollino rosso” è una segnalazione amministrativa che indica la mancata conferma del diritto all’esenzione ticket per reddito (E01, E02, E03, E04), a seguito dei controlli effettuati a livello nazionale dal Sistema Tessera Sanitaria sulla base dei dati fiscali.

In questi casi, l’Asp recepisce gli esiti dei controlli e attiva le procedure amministrative previste, ma non svolge verifiche fiscali dirette.

Per conoscere la propria posizione, i cittadini possono rivolgersi ai propri consulenti di fiducia (CAF, patronati, commercialisti).

A supporto dei cittadini, l’Asp di Catania ha attivato sul proprio sito istituzionale una sezione dedicata ai “bollini rossi” (https://www.aspct.it/bollinirossi/), all’interno della quale sono disponibili informazioni dettagliate, FAQ e contatti per assistenza e chiarimenti. Informazioni utili sono inoltre disponibili anche sui profili social istituzionali dell’Azienda.

Gli Uffici distrettuali possono fornire esclusivamente il dettaglio delle prestazioni sanitarie fruite negli anni oggetto di contestazione. Tale dettaglio può essere richiesto anche tramite la piattaforma online “ASPConTe-Servizi Territoriali”, attraverso la quale è possibile ottenere le stesse informazioni disponibili presso gli sportelli.

Qualora il cittadino ritenga che vi sia un errore, è possibile presentare istanza di riesame entro 30 giorni dal ricevimento dell’avviso bonario, allegando la documentazione utile a dimostrare il diritto all’esenzione. L’istanza può essere trasmessa tramite PEC agli indirizzi indicati nella sezione “Contatti” del Distretto sanitario di competenza oppure attraverso la piattaforma “ASPConTe-Servizi Territoriali”, nella sezione dedicata ai “bollini rossi”.