Bonus elettrodomestici: Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha iniziato a prendere in esame le domande inoltrate per ricevere l’incentivo economico del bonus elettrodomestici. I primi utenti, che hanno inviato la domande durante le prime ore del click day, stanno iniziando a ricevere l’avviso dell’erogazione del bonus, volto all’acquisto di nuovi elettrodomestici. Di seguito la lista completa di quello che sarà possibile comprare e le diverse classi energetiche.

Bonus elettrodomestici, di cosa si tratta

Il tanto atteso bonus elettrodomestici, introdotto dalla Legge di Bilancio 2025, offre, a tutti i cittadini che lo richiedono, un voucher che può coprire fino al 30% del prezzo intero di un nuovo elettrodomestico ad alta efficienza energetica. Nello specifico, si tratti di un incentivo economico di 100 euro per tutte le famiglie che lo richiedono, con eccezioni di voucher fino a 200 euro per tutti i nuclei famigliari con un ISEE 2025 sotto i 25.000 euro all’anno. Si ricorda che per quest’anno l’iniziativa aveva un budget totale di 48,1 milioni di euro utili per aiutare tutte le famiglie a sostituire gli apparecchi elettronici vecchi, e acquistare elettrodomestici con una classe energetica più alta, coì da risparmiare sulla bolletta della luce.

Bonus elettrodomestici, il processo di approvazione

le richieste ricevute vengono subito verificate controlli automatici, che includono la verifica dell’età per accertarsi che la persona sia maggiorenne, la validità dell’ISEE tramite INPS, il controllo della composizione familiare per evitare doppie domande e, infine, la disponibilità dei fondi. Si ricorda che, lo stato della domanda viene visualizzato come “in fase di valutazione” sull’app IO o sul sito dedicato, e la conferma dell’approvazione arriva tramite notifica push o email, generalmente entro poche ore o giorni, a seconda dell’afflusso di richieste, dato che nei periodi di maggiore traffico potrebbe essere necessario più tempo. Una volta approvato, il voucher ha una validità di 15 giorni e può essere utilizzato presso i negozi aderenti, previa presentazione dell’elettrodomestico da rottamare della stessa categoria ma con una classe energetica inferiore.

Bonus elettrodomestici, cosa poter comprare

Di seguito tutte le categorie da poter comprare con il bonus:

lavatrici e lavasciuga : almeno Classe A (per esempio modelli da 400-600 euro, sconto fino a 200 euro);

: almeno Classe A (per esempio modelli da 400-600 euro, sconto fino a 200 euro); lavastoviglie : almeno Classe C (per esempio modelli compatti da 300-500 euro).

Frigoriferi e congelatori: almeno Classe D (per esempio frigo-congelatore da 500-650 euro);

: almeno Classe C (per esempio modelli compatti da 300-500 euro). Frigoriferi e congelatori: almeno Classe D (per esempio frigo-congelatore da 500-650 euro); forni : almeno Classe A (per esempio forni elettrici da 400-600 euro).

Cappe da cucina: almeno Classe B (per esempio cappe integrate da 200-400 euro);

: almeno Classe A (per esempio forni elettrici da 400-600 euro). Cappe da cucina: almeno Classe B (per esempio cappe integrate da 200-400 euro); asciugabiancheria : almeno Classe C (per esempio modelli a pompa di calore da 500-666 euro);

: almeno Classe C (per esempio modelli a pompa di calore da 500-666 euro); piani cottura: devono rispettare il Regolamento UE 2019/2016 (per esempio piani a induzione efficienti da 300-500 euro).

Si ricorda che per poter comprare un nuovo elettrodomestico si dovrà rottamare il vecchio della stessa categoria.