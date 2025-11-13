Bonus elettrodomestici: da giorno 18 novembre 2025 sarà possibile presentare domanda per ottenere il bonus elettrodomestici 2025. Si tratta di un incentivo, promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) per sostenere l’acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica. L’obiettivo è quello di incentivare la sostituzione di apparecchi obsoleti. Per quest’anno il bonus si potrà richiedere tramite l’app IO o accedendo direttamente al sito ufficiale.

Di seguito tutte le informazioni a riguardo.

Bonus elettrodomestici, come presentare domanda

Il Bonus Elettrodomestici 2025 può essere richiesto online attraverso due canali ufficiali: l’app IO e il portale bonuselettrodomestici.it. Per poter inoltrare la domanda, è necessario autenticarsi tramite uno dei seguenti strumenti: SPID, CIE o CNS. Una volta effettuata l’autenticazione, il richiedente dovrà inserire i dati richiesti, tra cui l’ISEE aggiornato. In una seconda fase sarà generato un voucher elettronico che potrà essere utilizzato per l’acquisto di elettrodomestici presso i punti vendita aderenti, sia fisici che online.

Si ricorda che per quest’anno il sistema informatico per la raccolta delle domande è gestito da PagoPA, mentre la fase di valutazione e istruttoria è affidata a Invitalia, designati dal MIMIT.

Bonus elettrodomestici, gli importi destinati

Il Bonus Elettrodomestici viene erogato sotto forma di voucher digitale, che può essere utilizzato per l’acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica. L’incentivo copre fino al 30% del prezzo di acquisto, con un limite massimo di 100 euro per ciascun nucleo familiare. Tuttavia, per le famiglie con un ISEE inferiore a 25.000 euro annui, l’importo può arrivare fino a 200 euro. Il nuovo incentivo coprirà i costi per l’acquisto di frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, forni elettrici, condizionatori e pompe di calore domestiche.

Bonus elettrodomestici, gli elettrodomestici coperti dall’incentivo

Il bonus elettrodomestici coprirà i costi per l’acquisto di tutti quei prodotti che abbiano come luogo di produzione uno stabilimento situato all’interno dell’Unione Europea. Da dover rispettare anche l’efficenza energetica, che dovrà essere: