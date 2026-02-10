Bonus psicologo 2026: Il bonus psicologo è stato confermato anche per l’anno 2026! Anche per quest’anno il contributo massimo che può essere richiesto è di 1.500 euro. Si ricorda che l’incentivo sarà rivolto a chi ha un reddito ISEE inferiore a 50.000 euro, una soglia che consente a molte persone di poter beneficiare di una consulenza psicologica. Tuttavia, mentre nel 2025 sono stati stanziati fondi pari a 9,5 milioni di euro, nel 2026 la cifra scende a 8,5 milioni, per risalire a 9 milioni nel 2027. Di seguito tutte le novità a riguardo.

Bonus psicologo 2026, quando arriverà

Attualmente, le date ufficiali per la presentazione delle nuove domande per il bonus psicologo 2026 non sono ancora state comunicate. Sebbene i fondi siano già stati stanziati con la Legge di Bilancio 2026, l’INPS non ha ancora definito quando aprirà ufficialmente il ciclo di richieste. Tuttavia, guardando agli anni precedenti, come nel 2025, le domande sono state aperte intorno alla metà di settembre. Infatti, per chi ha ottenuto il bonus nel 2025, infatti, le graduatorie sono state pubblicate a dicembre e i beneficiari hanno avuto 270 giorni per utilizzare il codice univoco, con la prima seduta psicologica da effettuarsi entro il 3 febbraio 2026, pena la perdita del beneficio. Considerando questi tempi, è molto probabile che il bonus psicologo 2026 non venga attivato prima della seconda metà dell’anno.

Bonus psicologo 2026, come funzionerà

Anche per quest’anno il bonus psicologico funzionerà come un rimborso diretto alla copertura delle spese relative alle sessioni di psicoterapia presso specialisti privati regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti, nell’ambito dell’albo degli psicologi, che abbiano comunicato l’adesione all’iniziativa al Consiglio nazionale degli Ordini degli psicologi (CNOP). Si ricorda che, come ogni anno, l’elenco dei professionista potrà essere visionato in fase di presentazione della domanda.

In una seconda fase l’Inps stilerà una graduatoria di beneficiari dando priorità a chi ha ISEE più basso. L’Inps, in caso di esito positivo:

notifica ai beneficiari l’accoglimento sia con un SMS che tramite aggiornamento della pagina personale nella sezione relativa al bonus;

che tramite aggiornamento della pagina personale nella sezione relativa al bonus; associa e comunica a ciascun beneficiario un codice univoco.

Anche per il 2026 il bonus dovrà essere utilizzato entro 270 giorni dalla concessione.

Bonus psicologo 2026, come richiederlo

L’incentivo dovrà essere richiesto all’INPS, esclusivamente online, attraverso una delle seguenti modalità: