Bonus elettrodomestici: da domani 18 novembre sarà possibile richiedere il bonus elettrodomestici. Il contributo economico sarà destinato ad incentivare l’acquisto di nuovi apparecchi elettronici per poter sostituire i vecchi apparecchi obsoleti con modelli più tecnologicamente avanzati e in grado di ridurre i consumi energetici. In poche parole si tratta di un rimborso del 30% del costo di un singolo elettro elettrodomestico.

Si ricorda che l’importo massimo rimborsabile è di 100 euro, ma sale a 200 euro per le famiglie con un ISEE inferiore a 25.000 euro. Di seguito tutti i dettagli a riguardo.

Bonus elettrodomestici, di cosa si tratta

Il bonus elettrodomestici è un contributo economico che varia tra i 100 e i 200 euro, pensato per supportare i cittadini nella sostituzione dei vecchi elettrodomestici con modelli più moderni e tecnologicamente avanzati. L’obiettivo rimane sempre lo stesso: incentivare l’acquisto di elettrodomestici di nuova generazione, prodotti in Europa e caratterizzati da elevata efficienza energetica. In questo modo, il bonus aiuta le famiglie a ridurre i consumi energetici!

La misura era stata inserita nella Legge di Bilancio 2025, con un fondo iniziale di 50 milioni di euro presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Poi, il bonus è stato sbloccato con il Decreto 3 Settembre 2025, contenente le regole per la presentazione delle domande.

Bonus elettrodomestici, a chi spetta e gli elettrodomestici consentiti

il nuovo bonus spetta a tutti i cittadini residenti in Italia ed è volta all’acquisto di elettrodomestici con efficienza energetica non inferiore a quella della classe B. Nello specifico, viene riconosciuto per gli anni 2025, 2026 e 2027 in due modalità diverse, a seconda di specifici requisiti ISEE:

per un importo fino a 100 euro , per tutti, a prescindere dall’ISEE;

, per tutti, a prescindere dall’ISEE; per un importo fino a 200 euro, in caso di ISEE inferiore a 25.000 euro.

Di seguito le classi energetiche consentite:

lavatrici e lavasciuga: classe A o superiore;

forni: classe A o superiore;

cappe da cucina: classe B o superiore;

lavastoviglie: classe C o superiore;

asciugabiancheria: classe C o superiore;

frigoriferi e congelatori: classe D o superiore;

piani cottura: conformi ai limiti di efficienza previsti dal Regolamento europeo.

Bonus elettrodomestici, come richiederlo

tutti i cittadini interessati potranno presentare domanda dal 18 novembre 2025 tramite l’app IO o il sito web dedicato, che fa parte dello stesso sistema gestionale. Per generale il voucher bisognerà autenticarsi tramite SPID, CIE o CNS. Poi bisognerà inserire i dati richiesti, compreso l’ISEE aggiornato. Una volta confermati i requisiti, la piattaforma rilascia un voucher univoco associato al codice fiscale dell’utente, valido per un periodo limitato.