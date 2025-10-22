Si fa sempre più calda la pista verso Torre del Grifo. Il Catania FC è intenzionato ad aggiudicarsi la struttura, con Pelligra che vuole rilanciare, vista l’offerta della cordata concorrente, Aurora Srl, che sembra non voler mollare la presa.

La società avrebbe già in mente le prossime mosse da fare, a seguito di una call tra Catania e Australia svoltasi nel corso della mattinata di lunedì 20 ottobre.

La Aurora Srl, società con sede a Belpasso, composta dal palermitano Vincenzo Rappa e i catanesi Francesco Russo Morosoli, Carmelo Stivala, Gaetano Vecchio, Giorgia Bartolini e Andrea Spina ha offerto 4 milioni e 10mila euro, cifra che Pelligra ha intenzione di sopravanzare.

Quali sono le date decisive

L’ asta asincrona andrà avanti fino alla giornata di domani, giovedì 23 ottobre. Dopodiché, si dovrà attendere il 30 ottobre per l’aggiudicazione definitiva del bene. Nel corso della medesima data sarà anche possibile da parte di altri soggetti, formulare una nuova offerta, a patto che sia almeno del 10% superiore a quella fissata al termine dell’asta.

La prossima settimana, dunque, potrà essere decisiva per il destino del centro sportivo di via Magenta a Mascalucia.