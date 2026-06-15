Un passaggio decisivo verso la tutela internazionale di una delle eccellenze più riconoscibili della Sicilia. La Ceramica di Caltagirone compie un passo importante nel percorso che potrebbe portare al riconoscimento dell’Indicazione geografica protetta (Igp), strumento fondamentale per valorizzare e difendere la produzione artigianale autentica. La Regione Siciliana ha infatti espresso parere favorevole all’istanza presentata dall’Associazione Produttori Ceramica di Caltagirone, avviando così l’iter che coinvolgerà ora il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e, successivamente, l’Unione Europea.

Il via libera della Regione e il valore del riconoscimento

Il parere favorevole rappresenta un passaggio chiave nella procedura di riconoscimento dell’Igp per la ceramica calatina, una delle espressioni più antiche e identitarie dell’artigianato siciliano. L’assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo, ha sottolineato come si tratti di un risultato significativo non solo per le imprese del territorio, ma per l’intero comparto dell’artigianato artistico regionale. Il riconoscimento europeo consentirebbe infatti di rafforzare la tutela del prodotto autentico, contrastare le imitazioni e accrescere il valore economico e culturale di un’eccellenza conosciuta a livello internazionale.

Un patrimonio tra identità e sviluppo economico

La Ceramica di Caltagirone rappresenta da secoli un simbolo dell’identità culturale siciliana, frutto di una tradizione artigianale che si tramanda di generazione in generazione. Il percorso verso l’Igp si inserisce in una strategia più ampia di valorizzazione delle produzioni locali, con l’obiettivo di rafforzarne la competitività sui mercati nazionali e internazionali. Secondo le istituzioni regionali, il riconoscimento europeo non avrebbe soltanto un valore simbolico, ma anche un impatto concreto sul sistema economico locale, contribuendo a tutelare il lavoro dei maestri ceramisti e a promuovere il territorio.

Il passaggio al Ministero e all’Unione Europea

Conclusa la fase regionale, l’iter prosegue ora con il vaglio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e successivamente dell’Ufficio dell’Unione Europea per la proprietà intellettuale. Sarà quest’ultimo a completare l’esame istruttorio e a definire l’eventuale registrazione ufficiale dell’Igp. Soddisfazione anche da parte dell’amministrazione comunale di Caltagirone, che rivendica il ruolo pionieristico della città nel percorso di riconoscimento. L’obiettivo condiviso è quello di arrivare alla piena tutela di un patrimonio artistico che rappresenta non solo un’eccellenza produttiva, ma anche un elemento distintivo della storia e della cultura siciliana.