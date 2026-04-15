Il 15 aprile si celebra la Giornata nazionale del Made in Italy, istituita per valorizzare la creatività, la capacità produttiva e l’identità industriale del Paese. Non si tratta soltanto di una ricorrenza simbolica, ma di un appuntamento che coinvolge istituzioni, scuole e imprese con l’obiettivo di raccontare e difendere uno dei patrimoni più riconosciuti al mondo. La scelta della data non è casuale: coincide con la nascita di Leonardo da Vinci, figura che più di ogni altra rappresenta il legame tra ingegno, arte e innovazione tecnica.

Le origini del Made in Italy e la costruzione di un’identità globale

Il concetto di Made in Italy non nasce come definizione commerciale, ma come risultato di un lungo processo culturale e produttivo che affonda le sue radici nel secondo dopoguerra. In un Paese ancora segnato dalla ricostruzione, la qualità artigianale e la creatività diffusa diventano strumenti di rinascita economica e identitaria. Figure come Giovanni Battista Giorgini giocano un ruolo decisivo nel trasformare l’eccellenza locale in fenomeno internazionale, portando la moda italiana sulle passerelle di Firenze e contribuendo a definire un modello basato su estetica, manifattura e riconoscibilità.

Fino a quel momento Parigi dominava incontrastata, ma Giorgini dimostrò che l’Italia poteva offrire un’eleganza altrettanto raffinata ma più accessibile e dinamica. Da quel momento, il Made in Italy non è più solo produzione, ma anche immaginario collettivo esportabile. Roma divenne la “ Hollywood su Tevere“. Tra le sue strade i divi del cinema americano, come Audrey Hepburn sul set di ” Vacanze Romane”, venivano fotografati mentre indossavano abiti di sartoria Italiana o sfrecciavano sulla Vespa. Nacquero così le icone design e si consolidarono marchi leggendari come Ferrai e Lamborghini. Era il trionfo delle ” 4 A” : Abbigliamento, Alimentare, Arredamento e Automazione.

Una giornata per istituzioni, scuole e imprese

La Giornata del Made in Italy nasce con una funzione precisa: mettere in relazione il mondo produttivo con quello formativo e istituzionale, creando un momento di confronto nazionale. Durante il 15 aprile vengono organizzati eventi, incontri e iniziative diffuse con tre obiettivi centrali: riconoscere il valore sociale ed economico delle eccellenze italiane, promuovere la tutela della qualità produttiva e sensibilizzare i giovani verso professioni artigianali e creative.

A Catania, il tema centrale è invece il rafforzamento del legame tra università e tessuto produttivo: attraverso il coinvolgimento dell’Università degli Studi di Catania, vengono promossi incontri, seminari e percorsi di orientamento che puntano a far emergere le competenze richieste dal mercato del lavoro e a valorizzare le eccellenze locali, come il progetto “Aziende Vive”, che prevede l’apertura al pubblico di alcune imprese industriali di eccellenza della Sicilia, con visite guidate nei luoghi di produzione finalizzate a far conoscere da vicino processi produttivi, innovazione e valore del Made in Sicily, favorendo l’incontro tra mondo accademico, giovani e sistema imprenditoriale.

In questo modo, la giornata non si limita a celebrare il Made in Italy, ma diventa uno strumento concreto per avvicinare i giovani alle professioni del futuro, trasformando la conoscenza del territorio in opportunità occupazionale e crescita economica, e cerca di costruire consapevolezza, soprattutto tra le nuove generazioni, sul valore del “saper fare” italiano.

Tra eccellenza e difficoltà: il presente del Made in Italy

Se da un lato il Made in Italy continua a rappresentare un marchio di prestigio riconosciuto a livello globale, dall’altro il settore affronta sfide sempre più complesse. La concorrenza internazionale, in particolare quella legata ai mercati asiatici e al fast fashion, sta modificando profondamente gli equilibri della produzione. A questo si aggiungono le difficoltà delle imprese artigiane, che in molti casi faticano a sostenere costi, innovazione e competitività. I dati più recenti evidenziano segnali contrastanti: da una parte un export ancora solido, dall’altra una pressione crescente su filiere storiche come moda, tessile e manifattura di qualità. In un mercato sempre più globale, l’Italia sente il bisogno di proteggere ciò che la rende riconoscibile. L’obiettivo?

Contrastare la contraffazione, e soprattutto preservare l’idea che dietro ogni prodotto ci sia una storia, una competenza, una manualità. La promessa di un’altissima qualità. Oggi le cose sono cambiate, ma si affrontano nuove sfide come sostenibilità e digitalizzazione.

Il futuro del Made in Italy tra innovazione e identità

La Giornata del Made in Italy assume oggi un significato che va oltre la celebrazione, diventando un’occasione per interrogarsi sul futuro del sistema produttivo italiano. La sfida principale è quella di coniugare tradizione e innovazione, preservando la qualità che ha reso il marchio riconoscibile nel mondo ma adattandolo a un contesto globale sempre più competitivo e digitalizzato. Investire nella formazione, sostenere le imprese e rafforzare il legame tra scuola e lavoro diventano elementi centrali per garantire continuità a un modello che non è solo economico, ma anche culturale e identitario. Il Made in Italy continua ad essere il modo più autentico con cui l’Italia racconta se stessa al mondo.