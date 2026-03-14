A causa di un mezzo pesante ribaltatosi, il traffico è temporaneamente bloccato lungo la strada statale 194 “Ragusana” nei pressi del km 23 a Lentini (SR).

Sul posto sono presenti Anas, i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.

L’incidente ha causato il blocco totale del traffico in un tratto specifico della statale 194, un’arteria fondamentale che collega Catania a Ragusa, in corrispondenza del territorio di Lentini (SR).