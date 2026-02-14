CATANIA – Mentre Catania ancora dormiva, avvolta nel silenzio delle prime ore di sabato 14 febbraio, la terra ha sussurrato la sua presenza. Una leggera scossa alle 4:59 ha interrotto il sonno di chi vive alle pendici dell’Etna: un brivido passeggero che fortunatamente si è risolto solo con un po’ di curiosità sui social, lasciando spazio ai preparativi per il weekend.”

I dettagli del sisma

Secondo i dati ufficiali forniti dall’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), l’evento sismico si è verificato alle ore 4:59 del mattino.

Ecco i dati tecnici della scossa:

Magnitudo: 2.6

Profondità (Ipocentro): Circa 10 km

Epicentro: Localizzato a soli 2 km da Catania, in una zona di confine tra la città e i primi pendii dell’Etna.

Da INGV . Un terremoto di magnitudo ML 2.6 è avvenuto nella zona: 2 km SE Catania (CT), il 14-02-2026 03:59:40 (UTC) 4 ore, 4 minuti fa

14-02-2026 04:59:40 (UTC +01:00) ora italiana con coordinate geografiche (lat, lon) 37.4918, 15.0995 ad una profondità di 23 km. Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.

Paura sui social, ma nessun danno

Le autorità e la Protezione Civile hanno effettuato i monitoraggi di rito: fortunatamente non si segnalano danni a persone o cose. La situazione nelle zone colpite, come Misterbianco e i quartieri nord di Catania, è tornata rapidamente alla normalità.

