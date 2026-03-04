Dopo la violenta scossa di terremoto inizia la conta dei danni a Ragalna, l’epicentro del sisma! Registrati diversi danni alla sede del Municipio e crolli parziali in alcuni edifici privati. Secondo le prime informazioni, il Comune avrebbe immediatamente attivato il Coc, il Centro operativo comunale, presieduto dalla Protezione civile e dal sindaco Nino Caruso. I tecnici comunali hanno già iniziato i sopralluoghi per valutare l’entità dei danni e la sicurezza degli edifici.

1 of 3 - + 1. 2. 3.

Questa mattina, alle 7:05, un terremoto di magnitudo 4.5 ha colpito la zona etnea causando diversi danni a Ragalna, comune individuato come epicentro del sisma, a circa 3,5 chilometri dal centro abitato in direzione nord-ovest. I sopralluoghi iniziali hanno evidenziato crolli, crepe e distacchi in numerose abitazioni private e in alcuni edifici di culto, oltre al cedimento di muretti in pietra lavica. La ricognizione dei danni è ancora in corso da parte delle autorità competenti.

Di seguito le dichiarazioni di Emidio Pappalardo, il consigliere Comunale di Ragalna e le prime ricostruzioni dei fatti del Sindaco.