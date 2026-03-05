Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati quasi 60 interventi di soccorso, e poco più di 270 sono quelli in attesa. Si tratta, per la maggior parte, di verifiche di danni agli edifici conseguenti alle scosse di terremoto.

Le aree del territorio del Comune di Ragalna più colpite continuano ad essere la zona Santa Barbara e il villaggio San Francesco.

Sullo scenario stanno operando n. 5 squadre insieme a n. 3 funzionari tecnici dei Vigili del Fuoco, un’autoscala, oltre a personale tecnico specializzato e personale operativo dedicato alla gestione informatizzata della cartografia (TAS, Topografia Applicata al Soccorso).

Il coordinamento è svolto da una Unità di Comando Locale (UCL) dei Vigili del Fuoco, posizionata in prossimità del Centro di Coordinamento Comunale, nella quale vengono ricevute le richieste di intervento.