A seguito della scossa di terremoto registrata stamani in zona pedemontana, tre squadre operative del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania e tre funzionari tecnici, supportati da un’autoscala ed un UCL (Unità di Comando Locale), stanno operando sul territorio del Comune di Ragalna per effettuare verifiche strutturali in edifici che hanno subito danni e dove si sono verificati crolli parziali. Le squadre stanno effettuando sopralluoghi su diversi edifici e lungo le principali arterie stradali del territorio comunale, al fine di valutare l’entità dei danni strutturali e garantire la sicurezza della popolazione.

Presso il Comune è stato attivato il Centro Operativo Comunale (COC) ed il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ha inviato una Unità di Comando Locale (UCL), che fungerà da Posto di Comando Avanzato e da punto di coordinamento per la gestione delle richieste di soccorso da parte dei cittadini.

Al momento non sono giunte notizie di feriti tra la popolazione a seguito della scossa di terremoto