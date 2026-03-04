Durante le prime ore della mattina, i cittadini del catanese hanno vissuto attimi di paura a causa di una forte scossa di terremoto avvertita in diversi comuni della zona etnea, nel capoluogo e non solo.

Nonostante la forte scossa nessun intervento è stato richiesto al momento alla sala operativa dei vigili del fuoco a seguito della scossa di terremoto di magnitudo ML 4.5 registrata dall’INGV alle ore 7:05 tra i comuni di Ragalna, Biancavilla e Santa Maria di Licodia, nel catanese. Avvertita anche nel capoluogo siciliano, sono state numerose le chiamate alla sala operativa solo per richieste di informazioni.