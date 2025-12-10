Concorso Cefpas: il Centro per la Formazione Permanente e l’Aggiornamento del Personale del Servizio Sanitario della Regione Siciliana, ha recentemente indetto un nuovo concorso volto all’assunzione di assistenti e funzionari. Ai vincitori di concorso verrà offerte un contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno. Potranno partecipare sia i diplomati, con qualsiasi tipo di diploma di maturità, che i laureati, inclusi coloro in possesso di una laurea triennale. Le domande per partecipare al concorso devono essere presentate entro e non oltre il 31 dicembre 2025. Di seguito tutte le informazioni a riguardo.

Concorso Cefpas, i posti disponibili

I nuovi assunti gli Uffici Amministrativi del CEFPAS, situati nella sede di Caltanissetta. In particolare, si ricercano:

n. 9 unità di personale non dirigenziale di categoria D – profilo professionale Funzionari CCRL comparto non dirigenziale della Regione siciliana;

n. 5 unità di personale non dirigenziale di categoria C – profilo professionale Assistenti, CCRL comparto non dirigenziale della Regione siciliana.

Anche in questo caso verrà prevista una prova di concorso scritta che consisterà à in un test composto da 60 domande a scelta multipla, finalizzato a verificare le conoscenze sui temi specificati nei bandi. Durante la prova, sarà inoltre valutata la conoscenza della lingua inglese e le competenze informatiche dei candidati.

Concorso Cefpas, requisiti generali

Potranno partecipare al concorso Cefpas, tutti i cittadini in possesso dei requisiti generali di accesso ai concorsi pubblici, ovvero:

cittadinanza italiana o dell’Unione Europea – requisiti previsti dall’articolo 38, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

maggiore età;

godimento dei diritti civili e politici;

non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione;

non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per reati che costituiscono un impedimento all’assunzione presso una pubblica amministrazione;

idoneità fisica allo specifico impiego cui il profilo di concorso si riferisce.

Concorso Cefpas, requisiti specifici

Saranno inoltre richiesti diversi requisiti specifici. Per i funzionari si richiede un Diploma di Laurea Triennale o Specialistica / Magistrale o Diploma di Laurea conseguita secondo il previgente ordinamento in:

Economia e Commercio,

Scienze Politiche,

Giurisprudenza,

Sociologia,

Scienze della Comunicazione,

titoli di studio equipollenti.

Per le figure di assistenti sarà invece richiesto il possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado, conseguito presso un istituto statale paritario o legalmente riconosciuto. Si ricorda che varrà qualsiasi diploma di maturità.