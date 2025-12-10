Concorso Cefpas: il Centro per la Formazione Permanente e l’Aggiornamento del Personale del Servizio Sanitario della Regione Siciliana, ha recentemente indetto un nuovo concorso volto all’assunzione di assistenti e funzionari. Ai vincitori di concorso verrà offerte un contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno. Potranno partecipare sia i diplomati, con qualsiasi tipo di diploma di maturità, che i laureati, inclusi coloro in possesso di una laurea triennale. Le domande per partecipare al concorso devono essere presentate entro e non oltre il 31 dicembre 2025. Di seguito tutte le informazioni a riguardo.
Concorso Cefpas, i posti disponibili
I nuovi assunti gli Uffici Amministrativi del CEFPAS, situati nella sede di Caltanissetta. In particolare, si ricercano:
- n. 9 unità di personale non dirigenziale di categoria D – profilo professionale Funzionari CCRL comparto non dirigenziale della Regione siciliana;
- n. 5 unità di personale non dirigenziale di categoria C – profilo professionale Assistenti, CCRL comparto non dirigenziale della Regione siciliana.
Anche in questo caso verrà prevista una prova di concorso scritta che consisterà à in un test composto da 60 domande a scelta multipla, finalizzato a verificare le conoscenze sui temi specificati nei bandi. Durante la prova, sarà inoltre valutata la conoscenza della lingua inglese e le competenze informatiche dei candidati.
Concorso Cefpas, requisiti generali
Potranno partecipare al concorso Cefpas, tutti i cittadini in possesso dei requisiti generali di accesso ai concorsi pubblici, ovvero:
- cittadinanza italiana o dell’Unione Europea – requisiti previsti dall’articolo 38, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- maggiore età;
- godimento dei diritti civili e politici;
- non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;
- non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione;
- non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per reati che costituiscono un impedimento all’assunzione presso una pubblica amministrazione;
- idoneità fisica allo specifico impiego cui il profilo di concorso si riferisce.
Concorso Cefpas, requisiti specifici
Saranno inoltre richiesti diversi requisiti specifici. Per i funzionari si richiede un Diploma di Laurea Triennale o Specialistica / Magistrale o Diploma di Laurea conseguita secondo il previgente ordinamento in:
- Economia e Commercio,
- Scienze Politiche,
- Giurisprudenza,
- Sociologia,
- Scienze della Comunicazione,
- titoli di studio equipollenti.
Per le figure di assistenti sarà invece richiesto il possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado, conseguito presso un istituto statale paritario o legalmente riconosciuto. Si ricorda che varrà qualsiasi diploma di maturità.