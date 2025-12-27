Concorso Cefpas: il Cefpas (Centro per la Formazione Permanente e l’Aggiornamento del Personale del Servizio Sanitario) della Regione Siciliana ha indetto nuovi concorsi per l’assunzione di assistenti e funzionari. In totale, saranno disponibili 14 posti di lavoro, con contratti a tempo indeterminato e a tempo pieno. Potranno o partecipare ai concorsi sia i diplomati (con qualsiasi tipo di diploma di maturità) sia i laureati, anche con laurea triennale. Si ricorda che le domande di partecipazione devono essere presentate entro il 31 dicembre 2025. Di seguito tutti i dettagli a riguardo.

Concorso Cefpas, i posti disponibili

La sede di lavoro sarà quella di Caltanissetta e tramite quest’ultimo concorso pubblico si procederà con l’assunzione di diplomati e laureati da assegnare agli Uffici Amministrativi del CEFPAS. Nello specifico:

n. 9 unità di personale non dirigenziale di categoria D – profilo professionale Funzionari CCRL comparto non dirigenziale della Regione siciliana;

n. 5 unità di personale non dirigenziale di categoria C – profilo professionale Assistenti, CCRL comparto non dirigenziale della Regione siciliana.

Concorso Cefpas, i titoli di studio richiesti

Oltre ai soliti requisiti richiesti per ogni concorso pubblico, saranno richiesti anche specifici titoli di studio.

Nello specifico i futuri funzionari dovranno possedere un diploma di laurea triennali o Specialistica / Magistrale o Diploma di Laurea conseguita secondo il previgente ordinamento in:

Economia e Commercio,

Scienze Politiche,

Giurisprudenza,

Sociologia,

Scienze della Comunicazione,

titoli di studio equipollenti.

Per gli assistenti:

diploma di scuola secondaria di secondo grado, conseguito presso un istituto statale paritario o legalmente riconosciuto.

Concorso Cefpas, la prova e la domanda

Il nuovo e tanto atteso concorso pubblico prevedere il superamento di una prova scritta sia per le figure di assistenti e funzionari. Nello specifico, l’esame consisterà in un test di 60 domande a risposta multipla, finalizzato a verificare le conoscenze sulle materie indicate nei bandi. Durante la prova, saranno accertate anche la conoscenza della lingua inglese e delle competenze informatiche. In questo caso, si ricorda, che non è prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti prima dello svolgimento dell’esame. Per chi vorrà partecipare, le domande di partecipazione devono essere presentate entro il 31 dicembre 2025, esclusivamente in via telematica attraverso il Portale inPA. Srà inoltre richiesto il possesso di un PEC personale.