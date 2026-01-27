Concorso INGV: l’’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha recentemente indetto un nuovo concorso per ricercatori. Nello specifico sono stati messi al bando 8 nuove posizioni lavorative con contratto a tempo indeterminato da distribuire in varie sedi. Si ricorda che il termine entro il quale candidarsi è fissato al 26 febbraio 2026. Di seguito tutti i dettagli a riguardo.

Concorso INGV, i posti di lavoro a Catania

Il nuovo concorso prevede l’assunzione di 8 ricercatori a tempo indeterminato, III livello retributivo. I posti disponibili saranno così distribuiti:

n. 1 posto per l’Area Tematica: “Modellazione e Analisi di Tsunami” per l’Osservatorio Nazionale Terremoti (sede di Roma);

n. 1 posto per l’Area Tematica: “Tettonofisica e Geodinamica, Struttura e deformazione della Litosfera” per le Sezioni di, alternativamente, Roma 1 (sede di Roma), Osservatorio Nazionale Terremoti (sede di Roma) o Bologna (sede di Bologna);

n. 1 posto per l’Area Tematica: “Seismic Hazard, Dati – Modelli” per le Sezioni di, alternativamente, Roma 1 (sede di Roma) o Milano (sede di Milano);

n. 1 posto per l’Area Tematica: “Modelli geochimici e petrologici di sistemi di alimentazione dei vulcani, basati sull’integrazione di dati multiparametrici” per l’Osservatorio Vesuviano (sede di Napoli);

n. 1 posto per l’Area Tematica: “Sviluppo di metodologie e interpretazione dati per il monitoraggio petrologico dei vulcani” per l’Osservatorio Etneo ( sede di Catania );

n. 1 posto per l'Area Tematica: "Datazione delle eruzioni vulcaniche" per le Sezioni di, alternativamente, Pisa (sede di Pisa), Roma 2 (sede di Roma) oppure Osservatorio Etneo ( sede di Catania );

n. 1 posto per l'Area Tematica: "Bilancio radiativo superficiale in aree polari" per la Sezione Roma 2 (sede di Roma);

n. 1 posto per l’Area Tematica: “Geofisica per il monitoraggio ambientale, la pericolosità sismica e vulcanica” per le Sezioni di, alternativamente, Roma 2 (sede di Roma), Osservatorio Vesuviano (sede di Napoli) oppure Osservatorio Etneo (sede di Catania).

Concorso INGV, come si svolge la selezione

Per la procedure selettiva si prevedono due prove d’esame:

una prova scritta distinta per ciascun profilo messo a concorso. La prova avrà contenuto teorico e/o teorico – pratico e potrà consistere in quiz a risposta multipla e/o in domande a risposta sintetica e/o in una traccia per la stesura di un elaborato sintetico su una o più materie riportate nel bando;

distinta per ciascun profilo messo a concorso. La prova avrà contenuto teorico e/o teorico – pratico e potrà consistere in quiz a risposta multipla e/o in domande a risposta sintetica e/o in una traccia per la stesura di un elaborato sintetico su una o più materie riportate nel bando; una prova orale da svolgersi in presenza o, in caso di impossibilità a procedere in tal senso, il colloquio potrà avvenire in videoconferenza.

Concorso INGV, come inviare domanda

La domanda di partecipazione al concorso andrà inviata entro il 26 febbraio 2026 attraverso il portale inPA. Per poter inviare domanda sarà necessario possedere un proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). Sarà inoltre indispensabile possedere, per potersi autentificare nella piattaforma, SPID, CIE, CNS o credenziali eIDAS.