Concorso Cefpas: il Centro per la Formazione Permanente e l’Aggiornamento del Personale del Servizio Sanitario della Regione Sicilia ha indetto un nuovo concorso volto all’assunzione di assistenti e funzionari. Nello specifico, secondo il bando si è attualmente alla ricerca di 14 nuovi posti di lavoro, con contratti a tempo indeterminato e pieno. Potranno partecipare al concorso sia i diplomati, con qualsiasi tipo di diploma di maturità, sia i laureati, anche con una laurea triennale. Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il 31 dicembre 2025.

Concorso Cefpas, i posti disponibili

attraverso il nuovo concorso verranno assunti nuovi diplomati e laureati destinati all’ufficio amministrativi del Cefpas, con sede a Caltanissetta. Nello specifico, i posti disponibili saranno così dipartiti:

non dirigenziale di categoria D – profilo professionale Funzionari CCRL comparto non dirigenziale della Regione siciliana; n. 5 unità di personale non dirigenziale di categoria C – profilo professionale Assistenti, CCRL comparto non dirigenziale della Regione siciliana.

Concorso Cefpas, i requisiti richiesti

potranno partecipare al nuovo concorso Cefpas della Regione Sicilia, tutte le persone in possesso decostruiti requisiti generali per l’accesso ai concorsi pubblici. Inoltre, per le figure di funzionari sarà richiesto anche un diploma di Laurea Triennale o Specialistica / Magistrale o Diploma di Laurea conseguita secondo il previgente ordinamento in:

Economia e Commercio,

Scienze Politiche,

Giurisprudenza,

Sociologia,

Scienze della Comunicazione,

titoli di studio equipollenti.

Per le figure di assistenti sarà invece richiesto un diploma di scuola secondaria di secondo grado, conseguito presso un istituto statale paritario o legalmente riconosciuto.

Concorso Cefpas, la prova scritta e la domanda

Sarà prevista un prova scritta che consisterà nello svolgimento di un test di 60 domande a risposta multipla. Inoltre, durante la prova sarà anche accertata la conoscenza della lingua inglese e le conoscenze informatiche. Per questo nuovo concorso della Regione Sicilia non sarà prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti prima dello svolgimento della prova. La domanda di partecipazione ai concorsi per assistenti e funzionari deve essere presentata entro il 31 dicembre 2025, esclusivamente in via telematica, attraverso il Portale inPA. Si ricorda che i candidati dovranno essere in possesso di una indirizzo di posta elettronica certificata PEC. Per la partecipazione si dovrà versare una quota di 10 euro.