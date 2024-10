Concorso medici INPS: nuovo concorso per i futuri medici dell’INPS. In totale sono stati erogati 1069 posti di lavoro. I nuovi impiegati potranno godere di un contratto a tempo indeterminato. Il termine per presentare la domanda di partecipazione scade il 4 novembre 2024. Di seguito le procedure per inviare la domanda, i requisiti necessari e specifici.

Concorso medici INPS: i requisiti richiesti

Ai candidati saranno richiesti tutti i requisiti generali di accesso ai concorsi pubblici. Oltre a quelli anche determinati requisiti specifici. Tra cui:

Diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso Università o Istituti di istruzione universitaria equiparati;

Diploma di specializzazione universitario o regolare iscrizione, per l'anno accademico 2023/2024

Inoltre potranno presentare domanda anche tutti coloro che si trovano al penultimo o ultimo anno del corso di formazione specialistica in una delle seguenti aree mediche: medicina legale, medicina del lavoro, anatomia patologica, igiene e medicina preventiva, neuropsichiatria infantile, pediatria, oftalmologia, otorinolaringoiatria, psichiatria, neurologia, medicina Interna, oncologia, cardiologia e ginecologia.

Inoltre sarà necessaria l’iscrizione all’albo dell’Ordine professionale dei medici chirurghi.

Concorso medici INPS: come presentare domanda

La domanda di partecipazione al concorso per medici INPS deve essere presentata entro il 4 novembre 2024, esclusivamente in via telematica, attraverso il Portale inPA. Inoltre per accedere alla piattaforma è necessario autenticarsi mediante SPID, CIE, CNS o credenziali eIDAS.

Per la partecipazione al concorso, il candidato deve essere in possesso di un proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

Concorso medici INPS: i posti disponibili le prove di selezioni

In tutta Italia saranno disponibili ben 1069 posti. Di questi 102 si trovano in Sicilia. Per consultare le altre sedi italiane e i posti disponibili si rimanda ala consulta del bando ufficiale.

Nell’eventualità in cui pervenga un numero di domande di partecipazione superiore a 3500, l’INPS effettuerà una preselezione dei candidati consistente in 50 quesiti a risposta multipla. La preselezione avrà una durata di 50 minuti.

Una volta superata la preselezione si accederà alla selezione ufficiale. Durante questa fase si dovranno affrontare due prove d’esame: una scritta, a risposta multipla, e una orale, in cui si valuterà la sua attitudine all’espletamento delle funzioni previste. Inoltre, durante la prova orale, oltre all’accertamento delle conoscenze previste per la prova scritta, saranno anche accertate la conoscenza della lingua inglese e le competenze in ambito informatico.

Superano la prova i candidati che riportano il punteggio di almeno 21/30.